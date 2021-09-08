«Прорывное» достижение визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон заключается в том, что в результате переговоров Украина «снялась с крючка» Минских соглашений. Об этом 3 сентября заявил советник главы офиса президента, спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Альянс

Арестович отметил, что эту победу Киева должен осознать «господин Лавров».

«На встрече Путина и Байдена Байден вышел и сказал: «Минские соглашения». Сейчас в совместной декларации ни разу не упоминаются эти Минские соглашения… Этого крючка больше не существует,… стороны говорят фактически о модернизации или изменениях, добавлении стратегических вопросов к повестке, которая полностью ее меняет», — пояснил Арестович.

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Заявление украинского чиновника обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина», а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие не понимают, какое отношение США имеют к Минским соглашениям. В целом люди критически отнеслись к словам Арестовича.

«А недоевропейцу Арестовичу не объяснили, что, если Украина выходит из Минска, с России снимаются все санкции, так как отказ другой стороны выполнять мирный договор», — поинтересовалась Ирина.

«Среди подписантов соглашений нет упоминания о президенте США. Поэтому США там ни ухом, ни рылом. Зато подпись представителя Украины никто не отменял. Если у оного… [Арестовича] плохо со зрением, пора к врачу», — написала Irina F.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме

«Главное, чтобы после соскакивания с крючка Минских соглашений Украина глубоко осознала, что никаких шансов вернуть стратегически важный для промышленности Украины Донбасский регион теперь нет. Гарантированно нет. Никаких шансов. От слова совсем», — добавила Sophy_B.

«Ну так и у обратной стороны тогда руки развяжутся… Для энного окончательного котла…» — пишет Константин Л.

«Жаль только погибших людей в Донбассе и тех, которые при любом раскладе пострадают», — ответила Константину Л. Маргарет К.

«С крючка слезли, а дети гибнут», — отреагировала Светлана Ч.

«Причем США к Минску? Они что, их заключали?» — недоумевает Александр Г.

«Да… Он явно не Аристотель. Минск не стали обсуждать потому, что Байдену на него по*рен и влезать туда он не собирается», — написал Алексей «Необязательно Петроградский».

«Осталось «рыпнуться!..» — добавил Александр Ц.

«Видимо, так выглядит оправдание последних обстрелов…» — отреагировал Oleg M.

Dnr-sckk.ru Последствия обстрела Киевского района Донецка 1 сентября 2021 года

«Хозяева разрешили не выполнять?» — задался вопросом «Василий Теркин».

«Ну, не хотят Минска… Будет Киев!!!» — отметил Роман Викторович.

«А причем тут США и Минские соглашения? Их подписала Украина — с одной стороны, и Донецкая и Луганская народные республики — с другой», — написал Александр К.

«Молитесь… чтоб Донбасс с этого крючка не слез. А то побежит «самая сильная армия Европы», как… [американцы] от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До канадской границы», — отреагировал Александр К.

«Что говорит о том, что мир укровласти не нужен. Она бы уже рада и войну развязать, но понимает, что придется очень быстро драпать за Карпаты», — добавила Татьяна З.

«Если Украина «снимется с крючка» Минских соглашений, то она автоматически сядет на кукан армий народных республик», — отметил Антон И.

«Если нет Минска, то пора снимать санкции?» — задался вопросом Владимир П.

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