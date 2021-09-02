2 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Мирослава Романенко, , 19:07 — REGNUM На Украине минские переговоры назвали «мертвой историей», но выходить из них украинская сторона не планирует, так как ей нужно воспользоваться каналом коммуникации в нужный момент. Об этом заявил украинский вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью изданию Liga.net.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На вопрос о том, пустой ли «трек» минские консультации, министр ответил: «Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история».

Резников вместе с тем считает, что необходимо сохранить канал коммуникации.

«Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И, конечно, ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего — в «изоляции». Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда», — сказал он.

Заявление Алексея Резникова обсудили читатели украинского издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие напомнили, при каких обстоятельствах были подписаны Минские соглашения. Иные порекомендовали Киеву выйти из Минских соглашений, а не изображать видимость переговорного процесса.

Алексей Резников Y27

«Они забывают, что Минские соглашения были подписаны после котлов, в которые угодили их вояки. Их попросту пожалели, дали возможность закончить всё миром. Но эти… не понимают, думают, что успели накопить сил и могут взять реванш. Третьего Минска, да и государства Украина после этого не будет», — отметил Александр П.

«То, что подписывают президенты Украины, — это всё «мёртвая история». Этими бумажками можно подтереться сразу же после их подписания», — добавил Jurij O.

«Значит, ждите новых котлов, но уже без Минских…» — отреагировал Artem B.

«Как всегда, природная хитро*опость. Выйти о*ко играет, санкции, конечно, не наложат, но европейские партнеры будут смотреть совсем криво. Да и у ополчения будут развязаны руки. А вот делать видимость переговоров, мол, мы пытаемся и все такое, при этом полностью искажая Минские соглашения, надеясь, что придет какой-то большой дядя и решит все проблемы, при этом сохраняя, так сказать, канал коммуникации, это так по-хуторянски. Я бы даже назвал это «рагульская барбаросса», — написал Алексей Необязательно Петроградский.

«Я бы сказал, что мертвая история — это Украина с такими… политиками», — добавил Василий В.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это министр «оккупированных» территорий же? Хорошее заявление, а потом скажут — это просто личное его мнение», — пишет Александр Г.

«Скоро и вся Украина станет мертвой историей», — отметила Татьяна З.

«Если бы не они, бежали бы до польской границы… Не выполняйте. Кому больше надо? России вообще… [безразлично]. Если бы не Порошенко с просьбой остановить наступление в 2014 и 2015 году, то бишь Минские соглашения (первое и второе), ничто бы уже не остановило республики… скинуть этих гастролеров в Киеве, пришедших ко власти с помощью государственного переворота…» — отреагировал Сергей К.

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Напомним, Алексей Резников также заявил, что Крым невозможно «вернуть» в состав Украины военным путём, придётся задействовать политику и дипломатию.