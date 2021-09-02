* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Афганистан продолжает быть источником «активной» угрозы из-за присутствия в регионе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила 2 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Псаки добавила, что официальные лица находятся в «тесном контакте» с примерно 100 американскими гражданами, остающимися в Афганистане после вывода американских войск.

При этом пресс-секретарь уточнила, что у США нет наземного персонала в Афганистане, и подтвердила, что США «не контролируют воздушное пространство».

Напомним, что ранее на этой неделе президент США Джо Байден признал, что американские военные не смогли вовремя эвакуировать всех граждан из Афганистана, но в оправдание добавил, что его администрация предупреждала «этих людей еще в марте».

Obamawhitehouse.archives.gov Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Американские интеренет-пользователи обсудили заявление Псаки под соответствующей публикацией Fox News.

«Давайте продолжать обвинять «этих людей». Вы имеете в виду американцев??? Так что — теперь это их вина, что они не выбрались?» — негодует settingtherecordstraight122.

«Благодаря Байдену «активные угрозы ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вскоре появятся и в США», — осуждает FightTheNarrative117.

«100 человек и еще несколько сотен», — перефразирует Eagleinflight.

«Если администрация утверждает, что 100 американцев находятся в опасности, я подозреваю, что реальное число ближе к 500. Между тем, благодаря Байдену и демократам, Америка находится в кризисе. Четыре вещи, которые помогут привести страну в нужное состояние: удостоверение личности избирателя, поправка к Конституцииоб ограничении срока полномочий Конгресса, а также исполнение иммиграционных законов и отстранение Байдена от должности. Больше не должно быть нелегальной иммиграции, больше не должно быть карьерных политиков и больше не должно быть пенсий для политиков. Политики не должны быть карьеристами. Это то, что нужно Америке, и нужно немедленно», — считает CurlyCranberryJuice.

«100 оставленных? Кто в здравом уме поверит в эту цифру? Чем больше ложь, тем легче в нее поверить», — комментирует njspartan.

«Итак, они вывезли 100 тыс. с лишним афганцев, которые дадут им новые голоса, но не смогли вывезти одной сотни американцев», — подчеркивает skydog393.

«Благодаря тому, что вы, идиоты, бросили Баграм и позволили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободить из тюрьмы 5000 преступников, в Афганистане существует по меньшей мере 5000 угроз для граждан США. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который хвастается тем, что получил самолеты, бронетехнику, оружие и оборудование на 80 миллиардов долларов… Да, они тоже представляют угрозу, если вы забыли», — отмечает CorrectlyPoliticalAI.

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

«Представьте, что бы кричали левые, если бы Трамп был президентом? Вместо этого мы почти ничего не слышим от демократов, в то время как сотни людей убивают, а женщин и молодых девушек отправляют обратно в темные века», — злится harrybaals840.

«Если бы это был Трамп, Нэнси бы объявила импичмент, а затем в течение нескольких месяцев проводила бы слушания об ответственности с круглосуточным освещением в прямом эфире CNN», — уверен harrybaals840.

«Если бы я был человеком, который делает ставки, я бы поставил на то, что там в ловушке находятся более 100 американцев. Эта администрация НИКОГДА не была прозрачной и они сами не верят в то, что говорят!» — пишет wndnroc2.

«Жизни афроамериканцев имеют значение, если только они не в Афганистане», — отмечает Nel2807.

«Значит, СЕЙЧАС они проявляют беспокойство? Слишком поздно. Администрация Байдена выглядит как Эпштейн!» — NationalJester сравнивает администрацию с финансистом Джеффри Эпштейном, задержанным в июле 2019 года по обвинению в организации визитов в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек.

Напомним, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения Байденадо 41%.