В Казани средь бела дня 2 сентября мужчина хладнокровно, не пряча оружие, зашел в лифт одной из многоэтажек на улице Минской вместе с другим мужчиной. Спустя некоторое время труп попутчика был найден на лестничной площадке между этажами. Жуткие кадры и видео опубликованы в соцсетях. Не оправившиеся от майской трагедии казанцы вновь испытали леденящий ужас. Получается, никаких выводов не сделано, раз кому-то снова позволено расхаживать с оружием в руках. Соцсети «бурлят» от происходящего в городе, пользователи негодуют, как вообще такое вновь могло произойти.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Человек с оружием

«Срочно огораживаем все дома и ставим частную охрану», — написал Александр С.

«Я так посмотрю, в городе ходят со стволами в открытую и всем плевать до сих пор», — прокомментировал Алексей Т.

«Хладнокровно заходит в лифт», — отмечает Кирилл С.

Шахта лифта

«Нормально так, спокойно зашли — спокойно вышли, с оружием», — негодует пользователь под ником Счастье Здесь.

«В открытую, совсем ничего не боятся», — добавил Александр Д.

«Полиция куда смотрит, в магазин зайди без маски — тут как тут!!!»— отмечает Гена Ф.

«Подумаешь? с ружьём… Это же не БЕЗ МАСКИ!» — вторит ему RED.

«Казань стала городом киллеров», — написал пользователь под именем Дядя Шарик.

«Что творится в республике в последнее время?» — интересуется Dilbar M.

«Киллеры в России скоро с открытой пушкой за продуктами ходить будут», — пишет Len0k.

«Уже не первый раз убийцы открыто ходят с оружием. А если бы жертва отбилась, то гарантированyо получила бы срок», — оставил комментарий Басанг Д.

«Как можно было добровольно зайти в лифт с мужиком с расчехленным оружием? Надо было бежать галопом», — считает Abra.

«Люди, что с вами?» — удивляется Александр Т.

U.S. Air Force Арест

По городу был объявлен план «Перехват». В ходе оперативных действий стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Казани. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мотив и причины хладнокровного преступления, а также наличие соответствующего разрешениz на владение оружием предстоит установить.

После трагедии в казанской гимназии несколько месяцев назад сотрудники Росгвардии стали изымать у жителей незаконно хранящееся оружие. Да и федеральное законодательство на выдачу разрешения на владение им ужесточили. Либо законы не работают, либо оружие сдали показательно несколько человек. Чего еще ожидать, когда такой беспредел происходит средь бела дня, вопрошают казанцы.

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