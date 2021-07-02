Москва, , 11:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым повышаются требования к владельцам оружия, а также даются новые полномочия Росгвардии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний.

Одновременно вводится такое понятие, как «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием. Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством РФ.

Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина.

Медицинское заключение размещается в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Доступ к системе будет иметь Росгвардия. Причем, как предполагается, в самом реестре не будет данных о конкретных противопоказаниях, планируется только указание на факт их наличия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кроме того, принятым Госдумой и одобренным Совфедом законом устанавливается запрет гражданам РФ, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием приобретать в целях самообороны или охоты огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин (барабан).

Закон также устанавливает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ — в частности, не смогут получить лицензию дважды наказанные автомобилисты за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Закрепляются понятия гладкоствольное огнестрельное оружие, нарезное огнестрельное оружие (огнестрельное оружие с нарезным стволом), спусковой механизм, ударный механизм, переделка оружия.

Прописывается, что оружие является источником повышенной опасности.

Устанавливается обязанность юрлиц и физлиц уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии у них на праве собственности, продаже и дарении списанного оружия с целью его регистрации, при этом выдача разрешительных документов на хранение такого оружия не предусматривается, а Росгвардия наделяется полномочиями определять форму и порядок подачи указанного уведомления.

Вводится запрет на переделку оружия.

Предусматривается, что сведения об оружии и патронах, контроль за оборотом которых осуществляется органами Росгвардии, учитываются в государственной информационной системе, оператором которой является Росгвардия, а положение, порядок ее формирования и ведения, а также порядок формирования и ведения реестров лицензий и разрешений, выдаваемых Росгвардией, будет утверждаться правительством РФ.

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