На золотодобывающем рынке Дальнего Востока и Сибири — скандал. Сразу четыре компании своей деятельностью вредили водным объектам. В Приамурье решением суда одна из них наказана приостановкой деятельности на 90 суток. Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Ajale Мертвая рыба

Напомним, год назад экологи Дальнего Востока выражали недовольство работой золотодобытчиков Амурской области. Природоохранного прокурора региона попросили внепланово проверить 13 главных золотодобытчиков, отмечая, что как минимум семеро из них так или иначе связаны с иностранцами. Тогда же общественники отметили, что количество случаев загрязнения рек от деятельности по золотодобыче из года в год растёт.

Грязный бизнес: золотые прииски Дальнего Востока под контролем иностранцев?

В конце августа 2021 года надзорные ведомства сообщили, что в Кузбассе и Амурской области четыре золотодобывающих компании не проявили должной заботы об окружающей среде и водоёмах.

Так, по данным кемеровской природоохранной прокуратуры, со стороны ООО «Артель старателей «Золотой Полюс» были выявлены «факты поступления загрязненной воды из-под дамбы отстойника в реку Северный Кундат», а в водоохранной зоне реки были отвалы загрязняющих её размываемых грунтов. Схожие нарушения были выявлены и со стороны фирмы «Кундат», которая вела «деятельность в водоохранной зоне реки Кундат». А работа золотодобывающей компании «Берикуль» оказывала негативное воздействие на реку Мокрый Берикуль (выявлено превышение значений по нефтепродуктам и взвешенным веществам).

Пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области Загрязненная река

Если в Кузбассе прокурор внёс лишь предостережения руководству фирм, то в Приамурье деятельность компании «Терекон» за схожие нарушения была решением суда приостановлена на 90 суток.

Золото — в кубышку, грязь — в реку?

Селемджинский районный суд Приамурья за лето 2021 года дважды привлекал к административной ответственности ООО «Терекон», которое работает в сфере добычи россыпного золота.

В конце августа 2021 года судья отметил, что «с учётом всей установленной совокупности обстоятельств дела об административном правонарушении, прийти к выводу об устранении ООО «Терекон» допущенных ранее нарушений водопользования не представляется возможным», и приостановил деятельность по добыче россыпного золота на реке Курумкан на 90 суток.

Решение, вероятно, будет обжаловаться защитой золотодобытчиков, которая в ходе слушаний требовала «прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях юридического лица состава инкриминируемого обществу правонарушения», но суд счёл вину по вменяемому нарушению доказанной.

Mpr.amurobl.ru Река Курумкан

По сообщению минприроды Приамурья, госинспектор ранее провел осмотр реки Курумкан, обнаружив «загрязнение природной воды взвешенными веществами ниже участка ведения горных работ». Проведенный анализ проб показал «превышение содержания взвешенных веществ». Грязные воды Курумкана далее попадали в реку Большая Эльга.

В материалах суда уточнялось, что размер вреда, причинённый водному объекту сбросом сточных вод, «содержание в которых опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты», составил 65,518 тыс. рублей.

О компании

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Терекон» было создано в марте 2010 года. Владелец и директор актива — Александр Калашников, которому также принадлежит ООО «Горняк» (основной вид деятельности — подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков).

Алексей Колчин ИА REGNUM Карьер

По итогам 2020 года, компания «Терекон» получила чистую прибыль в размере 43,343 млн рублей (в 2019 году — 30,315 млн рублей) при выручке — 122,697 млн рублей и 154,369 млн рублей, соответственно.

Судя по ФГИС проверок, компанию Калашникова проверяли семь раз, из которых пять проверок были от управления Росприроднадзора по Амурской области. Довольно часто визиты инспекторов заканчивались выявленными нарушениями.

Так, в августе 2018 года ведомство обнаружило, что гендиректор «не прошел подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности», а «ООО «Терекон» осуществляет сброс в водный объект р. Курумкан взвешенных веществ в составе сточных вод с превышением норматива допустимого воздействия на водный объект». В ходе той проверки было также обнаружено, что компанией «допущено загрязнение лесного участка предоставленного по договору аренды лесного участка №263 от 09.09.2017 нефтепродуктами». В мае 2019 года это же управление пришло с проверкой повторно и обнаружило, что предписание о ликвидации загрязнения нефтепродуктами арендованного лесного участка так и не выполнено.

Mpr.amurobl.ru Загрязненная река Курумкан

Также в 2017 году госинспекция труда выявила, что на фирму «Терекон» машинистом-бульдозеристом работает человек, трудовой договор с которым «не заключен и не подписан в нарушение требований ст. 67 ТК РФ». Были в тот момент и претензии, связанные с выплатой зарплаты.

Отметим, на Дальнем Востоке и Сибири работают десятки мелких компаний по золотодобыче. К работе некоторых из них есть масса претензий у надзорных органов. Позиция этих компаний напоминает позицию временщика — «после нас хоть потоп».