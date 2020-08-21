21 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 07:10 — REGNUM Природоохранного прокурора просят внепланово проверить главных золотодобытчиков Амурской области. Глава общественной экологической организации обратился с открытым письмом к прокурору, в котором заявил, что из 13 активных недропользователей, как минимум семь «так или иначе аффилированы с иностранными инвесторами и имеют зарубежных совладельцев». Экологи также высказали настороженность и большим количеством «поисковых лицензий, выдаваемых на новые реки, ранее не затронутые такой деятельностью, в первом полугодии 2020 года, когда надзорная деятельность была неизбежно ограничена условиями карантина». Волнует общественность и то, что растёт количество случаев загрязнения рек от деятельности по золотодобыче. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации, проанализировав компании, упомянутые в открытом письме.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

Письмо экологов

Автором письма, отправленного прокурору Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, является председатель совета «Бюро региональных общественно-экологических кампаний» (Брок) из Приморского края, редактор журнала «Экология и бизнес» Анатолий Лебедев.

Он сообщил, что в первом полугодии 2020 года был дистанционно проведён мониторинг загрязнения рек из-за добычи россыпного золота в бассейне Амура и «выявлен значительный рост случаев и протяжённости загрязнений на реках во всех регионах, охваченных мониторингом». Так, к концу июля на Камчатке, в Еврейской автономной и Амурской областях, в Забайкальском и Хабаровском краях зафиксировано «97 случаев загрязнения протяжённостью 3182 километров». Абсолютным «лидером», как по количеству, так и по протяжённости шлейфа загрязнений экологи назвали Амурскую область, на которую пришлось 68 случаев общей протяженностью 2359 километров.

Лебедев уточняет, что в области работают 13 легальных компаний и как минимум по семи из них в собственниках отметились иностранные инвесторы, в том числе и из офшоров.

«При этом деятельность большинства золотодобывающих компаний в Амурской области происходит в её северных районах — Зейском, Тындинском и Селемджинском, где сосредоточены главные природные ценности региона — малонарушенные леса, чистые нерестовые реки — притоки Амура, многообразие животного мира, являющегося основой существования коренных малочисленных народов и местного населения», — резюмировал эксперт.

Есть вопросы и к тому, как выдавались лицензии на новые участки в первом полугодии 2020 года, когда из-за пандемии надзорная работа объективно была ограничена.

Компании-золотодобытчики: о владельцах

О внеплановой проверке прокурора просят по деятельности 14 золотодобывающих компаний, работающих в Амурской области. Остановимся на некоторых из них, в которых, по данным экологов, так или иначе отметились иностранцы.

Первым в списке идёт АО «Золотодобывающее предприятие «Коболдо». Компания была учреждена для добычи руд и песков драгоценных металлов в июне 1996 года в городе Зея Амурской области, учредителем выступал комитет администрации области по управлению госимуществом. С января 2019 года гендиректор компании — Александр Евдокимов. Он же руководит и ООО «Группа компания «Приамурье» Эдуарда Янакова (совладелец московского «Инвестгруппменеджмент»), которая создана для управления финансово-промышленными группами. У «Коболдо» есть 17 различных лицензий, большая часть из которых на разведку и добычу полезных ископаемых.

По открытым данным на март 2017 года, доля в 95,7% в АО с апреля 2015 года принадлежала московскому ООО «Глобал-Полиметалл», которым владеет компания «Нартойл холдингз лимитед», созданная на Кипре в июне 2012 года. Между тем, в отчёте «Коболдо» по итогам 2019 года (размещён в открытом доступе 30 июня 2020 года) уточняется, что долю в уставном капитале общества в размере 47,85% имеет член совета директоров, замдиректора ООО «НФК Гросс» Александр Семенов. И такая же доля в активе ещё одного замгендиректора этого же ООО Дмитрия Зубенко. Зубенко и Семенов числятся собственниками «Независимой финансовой компании Гросс», которая работает в сфере управления недвижимостью.

Из отчёта «Коболдо» также известно, что у компании 15 действующих лицензий на недропользование. И в 2019 году золотодобыча проводилась на шести месторождениях россыпного золота в Зейском, Селемджинском, Магдагачинском, Мазановском и Шимановском районах. Компания имеет в активе ещё три компании-недропользователя, созданных в 2018—2019 годы, — ООО «Феникс-С», «Урка-А» и «Пикан-К».

Следующим в списке упоминается ООО «Березитовый рудник». Данная компания создана в мае 2003 года в Тындинском районе Амурской области путём реорганизации в форме выделения. Её правопредшественник — ООО «Северная золоторудная компания» из Санкт-Петербурга, которая занималась добычей руд и песков драгоценных металлов с 2007 по 2016 год. Она принадлежала фирме из Нидерландов «Норд Голд Н. В» (NORD GOLD N.V.). «Березитовый рудник» также находится в собственности иностранных юрлиц — «Амур голд лимитед» (доля — 91,26%, Кипр) и европейской компании открытого типа с ограниченной ответственностью «Норд Голд Си (NORD GOLD SE) из Великобритании. При этом «Амур голд лимитед» была создана в июне 2016 года. Управляет рудником ООО «Нордголд менеджмент», принадлежащее британской NORD GOLD SE. У ООО «Березитовый рудник» есть как минимум шесть лицензий на разведку, добычу и изучение недр. 24 июля 2020 года общество также учредило в Приамурье компанию «Урях» для добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

NORD GOLD SE, помимо этого, владеет компанией-добытчиком руд драгоценных металлов — ООО «Рудник Таборный», чей уставный капитал превышает 5,3 млрд рублей. Этот рудник «прописан» в Якутии. Помимо этого, эта же иностранная фирма с участием своей российской «дочки» 24 января 2020 года учредила в Якутии ООО «Токко», которое будет заниматься добычей руд и песков драгоценных металлов.

Фигурирует в письме экологов и ООО «Олёкминский рудник». Данная компания с 9 августа 2018 года является банкротом, но при этом имеет действующие лицензии на добычу, разведку и изучение недр. Она была учреждена в марте 2001 года. Уставный капитал — более 2,22 млрд рублей. Единственный владелец с 2012 года — кипрская фирма «Рашн тайтан компани лимитед» (Russian Titan Company limited).

Отметились зарубежные юрлица и в учредителях ещё одного дальневосточного золотодобытчика — АО «Покровский рудник». Общество было создано в сентябре 1994 года группой юрлиц. В числе соучредителей числится PETER HAMBRO MINING PLC (Великобритания), MAKARIA INVTSTMENTS LIMITED (Виргинские британские острова), EPONEMOUSCO LIMITED (Великобритания).

«Покровский рудник» на сегодня является единственным владельцем ООО «Амурская горно-проходческая компания» (добыча руд прочих цветных металлов, с июля 2019 года числится в стадии ликвидации) и владельцем 10,27% доли в ООО «Маломырский рудник», созданном в 2009 году в том числе для золотодобычи в Приамурье. Основной владелец «Маломырского рудника» снова иностранцы — PETROPAVLOVSK (CYPRUS) LIMITED (Кипр). Последнему также принадлежит 100% доли ООО «Научно-производственная геологическая фирма «Регис», которое работает с 1994 года в Амурской области в сфере геологоразведки и золотодобычи.

Компании-золотодобытчики: о нарушениях

Есть ли у экологов реальные основания для тревог? Рассмотрим результаты проверок надзорных органов в отношении некоторых упомянутых ранее золотодобытчиков.

Например, Управление Росприроднадзора по Амурской области в июне 2020 года после представления от начальника отдела государственного геологического надзора по Амурской области от 26.05.2020 года №1185 провело внеплановую проверку «Коболдо». Было выявлено, что компания «осуществляет пользование поверхностным водным объектом руч. М. Джуркан для забора водных ресурсов, сброса сточных вод, строительства гидротехнических сооружений и добычи полезных ископаемых по лицензии БЛГ 02455 БР без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом, что приводит к его загрязнению взвешенными веществами».

А в октябре 2019 года то же ведомство при проверке «Березитового рудника» обнаружило, что общество «осуществляет сброс сточных вод в водный объект р. Хайкта с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ» и тогда же «не было обеспечено «соблюдение требований, установленных абз. «8» ст. 42 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ, в части недопущения загрязнения цинком и свинцом почв вблизи хвостохранилища».

«Олёкминский рудник» также оказался в числе нарушителей. Дальневосточное управление Ростехнадзора при проверке в сентябре 2017 года обнаружило, что «отсутствует проект консервации опасного производственного объекта рудника с открытым способом разработки (карьер «Саикта»)». Горные работы на нём на тот момент были приостановлена на полгода, начиная с 2 февраля 2016 года.

Но и это далеко не все нарушения со стороны золотодобытчиков, которые работают на Дальнем Востоке.