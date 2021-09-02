Заявление американского президента Джозефа Байдена о том, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций Америки, направленных на переустройство других стран силовым путём, стало поводом для обсуждения со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 сентября в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

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«Ну, всё верно. Отныне США исповедуют только грубый захват, ради сугубо личной наживы!» — считает Tziporah L.

Многие пользователи пришли к выводу, что до американского президента наконец-то дошло, сколько боли и страданий приносит его страна на всём Земном шаре.

«Наконец-то! Мудрость небесную принял! Столько разрушенных стран, городов, погубленных жизней детей, женщин, мужчин, семей! Ещё бы эти слова подтвердились делами», — надеется Роза Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что мнение Байдена в данном вопросе не имеет никакого значения, потому что основные решения принимает американская элита.

«Возможно, он это и вправду осознал, но не забывайте, что в Соединённых Штатах есть ещё тайное правительство, которое будет принимать самостоятельные решения, не спрашивая мнения у президента Америки», — отмечает Лена У.

Часть людей считает, что Америка выполнила все свои разрушительные задачи в мире и теперь на время уходит на покой.

«Да они всё уже успели перестроить. Разбомбили всё, что только можно: Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан и список можно ещё продолжать. И главное — везде теперь «порядок» в виде хаоса, войн и гибели людей. Все грызутся между собой, ненавидят друг друга, а Америка правит. Вот в этом и заключалась «эра перестроек» других стран», — пишет Елена С.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия после «помощи» американцев

Ряд пользователей указывает, что такая перемена внешней политики США станет шоком для многих её союзников, надеявшихся на военную помощь со стороны Америки.

«Это заявление должно сильно расстроить Киев. Украинские власти очень надеялись, что после Афганистана триллиончики сами рекой теперь потекут им в карманы, на решение украинской проблемы. Оказалось, что Америка решила сесть на диету», — поделился своим мнением Сергей С.

Отдельные комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты уже просто не имеют возможности тянуть такую агрессивную военную лямку, что заставляет их отказываться от привычных способов взаимодействия с чужими государствами.

«Они хотели бы продолжать эту политику, но просто уже не могут. Пора сокращать бюджеты, чтобы выжить. На последок, правда, не забыли устроить хаос в Афганистане, чтобы испортить малину России и Китаю», — написал Иван К.

Нашлись и те, кто убеждены, что верить словам американских президентов нельзя, потому что они зачастую не сдерживают своих обещаний.

(сс) The White House Джо Байден и Барак Обама

«Да они так всегда говорят. Помнится, как Обама тоже начинал с того, что обязался прекратить эру внешних войн, получил даже премию мира за это, а потом так стал третировать весь мир, что до сих пор у многих поджилки трясутся. Они вернутся к «перестройке» других стран стразу же, как её прекратят», — считает Евгений Ч.

Напомним, 31 августа американский президент Джозеф Байден заявил в телеобращении к нации, что уход США из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций Америки, направленных на переустройство других стран силовым путём.