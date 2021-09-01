Заявление президента России Владимира Путина о том, что двадцатилетняя миссия США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества, привели к нулевому, а то и к отрицательному результату, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 1 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"По факту результат и правда получается очень сомнительный. Особенно, если на все эти 20 лет присутствия американских войск США в Афганистане посмотреть. Ради чего это всё было, если закончилось приходом к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — задаётся вопросом Кирилл К.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся американская нация, по сути, приняла участие в том, что сейчас происходит в Афганистане.

«Стоит напомнить, что каждый гражданин Америки из своего кармана вложил порядка 260 долларов на вооружение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вот такой результат присутствия США в Афганистане», — отмечает Виталий Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что США действительно могли бы сделать больше полезных дел, но они были никому ничего не обязаны.

«США, возможно, могли бы как-то уйти поаккуратней. Так, чтобы минимизировать последствия. Но почему их все осуждают? Они что, обязаны теперь всю свою жизнь сидеть в Афганистане и им управлять? Не смогло правительство в Кабуле удержать власть — это проблемы народа Афганистана. Раз такое произошло, значит так тому и суждено было быть», — считает Олег С.

Часть людей считает, что президент России ошибается в своих оценках, ведь после ухода США из Афганистана местные террористы получили невероятную подпитку.

«Нулевой результат — это когда ничего не сделано! А американцы вооружили боевиков до зубов и смылись! И это вообще не ноль!» — указывает Андрей С.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

Ряд пользователей указывает на то, что целью уход Соединённых Штатов из Афганистана и было наращивание сил террористических организаций.

«Я думаю, что американцы добились того, чего хотели. Кто-то ещё не верит в то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) номер 2? Наёмники, нашпигованные оружием, теперь стоят у границ соседних России государств! Я думаю, что они добились поставленных задач, так что ничего хорошего для Афганистана и Российской Федерации это не сулит», — поделился своим мнением Илья А.

Отдельные комментаторы отмечают, что после деятельности США в Афганистане у России и Китая возникли серьёзные проблемы.

«Просто за время своего нахождения в Афганистане американцы подоили страну, развили ещё сильнее талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем вернулись на свой континент, оставив террористам своё оружие (просто так, не успели забрать за столько лет). Теперь в Афганистане хорошо вооруженная, огромная террористическая организация у власти. Кроме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана есть и другие террористические организации. И это под боком у Китая и среднеазиатских стран!» — написал Артём Л.

Напомним, 1 сентября президент России Владимир Путин заявил на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан», что двадцатилетняя миссия США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества, привели к нулевому, а то и к отрицательному результату.