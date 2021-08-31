Американские военные 31 августа покинули Афганистан, тем самым завершив 20-летнюю миссию в республике по борьбе с терроризмом. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прикрытием

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Представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что последний военнослужащий США покинул Афганистан в ночь на 31 августа.

Американские пользователи Twitter бурно начали обсуждать новость. Многие остались недовольны тем, что президент США Джо Байден отказался переносить дедлайн вывода войск несмотря на то, что в Афганистане остались американские граждане, не успевшие эвакуироваться.

«Джо Байден официально оставляет американцев позади. Вау…» — написала в Twitter Кейли Макинани, пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа.

«И 25% вертолетов. Оборудование более чем на $21 миллиард! Товары на $80 с лишним миллиардов. Хороший способ вооружить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отмечает @MarkHoskins1982.

Отметим, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США перед уходом из Афганистана демилитаризовали оборудование и привели его в негодность.

«Мне так стыдно за эту администрацию. Никогда нельзя никого оставлять», — указывает @Compass1768.

Afghanistan Matters Американские военные в Афганистане

«Я не служил, но вырос в семье, где было несколько человек, прошедших всю войну — от Гражданской до Вьетнама. ВЫ НИКОГДА НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЕТЕ ПОЗАДИ!» — пишет @JerryNa68873807.

«Я даже не могу представить, что чувствуют эти американцы, зная, что мы бросили их на произвол судьбы!!!» — отвечает @Angel73624807.

«Если бы так поступил Трамп, демократы выгнали бы его из офиса и посадили в тюрьму. Вся администрация Байдена должна быть отстранена от должности, все они принимали участие в решении оставить многих американцев за бортом. Я знаю, что многие сторонники Байдена расстроены своим решением о голосовании. Как они выразились, «я голосовал за Байдена только потому, что так ненавидел Трампа, и теперь я жалею о своем голосовании». Многие голосовали за Байдена, потому что ненавидели Трампа, и это единственная причина. Поэтому не имело значения, кто баллотируется против Трампа, лишь бы Трамп не победил», — напоминает Scott240.

«Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже дна. Сейчас его не поддерживают 55%» — подчеркивает Patsfan43.

«Байден не знает, что происходит. Они думали, что просто свалить вину за уход на Трампа. Проблема в том, что у Трампа было четыре положения, любое из которых, если его нарушить, должно было привести к серьезным нападениям на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нашей стороны. Я не удивлюсь, если наши союзники больше не доверяют Байдену и США. На нас нападут, и никто из наших союзников не придет на помощь», — считает Largent804.

«Мы только что вывезли последних военных, а гражданские лица и союзники США всё еще остаются. Администрация говорит, что они просто хотели там остаться. Полагаю, именно поэтому они пытались добраться до аэропорта, чтобы уехать. Похоже, мы получаем только ложь за ложью, а ведь предполагалось, что это будет самая прозрачная администрация за всю историю. Очень грустно», — переживает thereal13360.

«Америка, пожалуйста, помните, что Обама/Байден бросили многих американцев, которые были в заложниках в течение многих лет!!! Администрация Трампа несет ответственность за крупнейшее в истории спасение американских заложников. С первых дней своего пребывания в должности президент Трамп разработал безотказные стратегии в отношении политики возвращения американских заложников домой из иностранных государств. Администрация успешно освободила и спасла более пятидесяти заложников из двадцати двух разных стран. Байден и Обама НЕ заботились об американцах, которых они бросили!», — объясняет conservative5610.

The U.S. Army Американские военные в Афганистане

«Это было безответственно со стороны этой администрации — установить самостоятельно навязанный срок и полностью пренебречь планированием отъезда, что привело к хаосу, гибели людей и потере военной техники на миллиарды долларов», — комментирует joecasm.

Напомним, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что США привержены обещанию эвакуировать из Афганистана оставшихся американцев вопреки тому, что войска покинули страну. Белый дом намерен вывести оставшихся людей из страны дипломатическим путем.

«Мы продолжаем нашу миссию по их выводу, просто она перешла от военной миссии к дипломатической. И у нас есть значительные рычаги влияния на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обеспечить вывоз всех оставшихся американских граждан», — сказал Салливан и отметил, что уже было эвакуировано от 5500 до 6 тыс. американцев.