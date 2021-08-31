Курьёз, произошедший во время выступления президента США Джозефа Байдена в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях, где американский лидер отказался отвечать на вопрос журналиста об Афганистане и не смог найти выход, в результате чего блуждал какое-то время по конференц-залу, вызвал реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 31 августа в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

«Американский поздний Брежнев или Черненко. Перестройка не за горами и роспуск Штатов. А чего ждать от такой политической системы, если она рождает таких старых руководителей?» — написал Eldar B.

Gage Skidmore Джо Байден

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден выглядит уже не смешно или нелепо, а скорее, жалко. Люди уверены, что ему следовало спокойно наслаждаться старостью, а не занимать пост президента огромного государства.

«Было время, были силы. А сейчас уже не те! Бедный дедуля! Ну чего тебе неймётся? Сидел бы дома, наслаждался пенсионной жизнью!» — пишет Анжелика Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка теряет репутацию не только из-за бегства своих войск с территории Афганистана или в результате нечестных выборов, но в том числе из-за своего президента, который находится явно не на своём месте.

«Зачем человеку в этом возрасте всё это? Сиди на пенсии, живи в своё удовольствие, но нет. Теперь Америка постоянно позорится из-за состояния своего президента», — считает Вадим Ф.

Часть людей считает, что политическая система США дала очевидный сбой. На это указывает то, что президентом этой страны умудрился стать невменяемый старик.

Вот куда смотрели избиратели, когда голосовали за больного старика? И о чём думало его окружение, когда подводило его к престолу? Ну не нашёлся разве более бодрый молодой политик у демократов? Кризис кадров либо даже катастрофа», — поделилась своим мнением Лариса М.

Ряд пользователей указывает на то, что окружению Байдена пора задуматься над тем, чтоюы полностью заменить человека в президентском кресле.

U.S. Department of Defence Джо Байден в окружении соратников

«То на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом задремал, то в зале для пресс-конференции заблудился. Да оставили бы уже дедушку в покое, отпустили на пенсию. Говорили же, что вместо него всё будет делать Саманта Харрис. Может, она и выполняет большую часть работы президента, но и того, что остаётся делать Байдену, ему явно уже не под силу», — указывает Лилия З.

Отдельные комментаторы отмечают, что состояние Байдена является угрозой не только для его здоровья, но и для всего мира, ведь президент США обладает огромными возможностями.

«Я, конечно, понимаю, что Байден выступает исключительно в качестве куклы, а правят страной совершенно другие люди. Я просто надеюсь, что красная кнопка тоже не у него находится. А то ведь реально нет никакой уверенности, что он её случайно не нажмёт!» — отмечает Natalija V.

Напомним, 30 августа, во время выступления президента США Джозефа Байдена в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях, произошёл курьёз: американский лидер отказался отвечать на вопрос журналиста об Афганистане и не смог найти выход, в результате чего блуждал какое-то время по конференц-залу.