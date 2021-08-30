Новый национальный опрос ABC News/Ipsos выявил, что большинство американцев хотят, чтобы войска оставались в аэропорту Кабула до тех пор, пока не будут эвакуированы все американцы, а также афганцы, которые помогали США во время 20-летнего конфликта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

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Каждые 8 из 10 (84%) американцев считают, что войска США должны оставаться в Афганистане до полной эвакуации всех американцев. При этом 71% опрошенных заявили, что войска должны оставаться в стране до тех пор, пока не будут эвакуированы все союзники и беженцы. Опрос был опубликован 29 августа.

США эвакуировали по воздуху около 114 тыс. человек — включая 5500 американцев — с тех пор, как две недели назад боевики захватили Кабул — столицу и крупнейший город Афганистана.

Государственный департамент США в эти выходные сообщил, что 350 американцев все еще пытаются покинуть Афганистан. Отметим, что в данном вопросе американцы оказались едины и не было типичного партийного раскола: 87% республиканцев и 86% демократов и представителей партии независимых заявили, что американские войска не должны отступать до тех пор, пока все американцы не будут эвакуированы.

U.S. Air Force Джо Байден во время визита в Афганистан. 2009

Такого мнения также придерживаются многие американские политики, но президент США Джо Байден твердо стоит на том, что все американские войска должны быть выведены из Афганистана к крайнему сроку — 31 августа. Опрос проводился 27 и 28 августа, после террористической атаки 26 августа на международный аэропорт в Кабуле, в результате которой погибли 13 американских военнослужащих и десятки афганских гражданских лиц. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Новый опрос также показал, что менее 4 из 10 американцев одобряют то, как Байден справляется с ситуацией в Афганистане.

Отметим, что в опросе ABC News/Ipsos приняли участие пятьсот тринадцать взрослых по всей стране, ошибка выборки составила 4,9%.

Американские пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Следует задаться вопросом, почему очевидный курс действий не был принят президентом, а именно: оставить войска и базы, а затем эвакуироваться. А не наоборот. По результатам этого опроса можно с уверенностью сказать, что подавляющий процент американцев умнее и имеют больше здравого смысла, чем президент Соединенных Штатов», — отмечает MissingL.

«Очень жаль, что подавляющее большинство не поняли этого в отношении Байдена до того, как проголосовали», — отвечает quickshift64647.

«У меня есть несколько вопросов без ответов: 1. Где 300 тыс. с лишним афганцев, которых американские военные обучили, вооружили, снабдили и научили защищать свою страну? И 2. Я стар, на пенсии и уже почти двадцать лет путешествую за пределами США. Система оповещений Госдепартамента по электронной почте действительно хороша, они предоставляют путешественникам детали высокого уровня о том, как избежать проблем. Госдепартамент начал рассылать предупреждения о необходимости покинуть Афганистан в феврале, а в апреле каждую неделю стал рассылать срочные предупреждения о необходимости немедленно покинуть Афганистан. Я нахожусь в этом списке, но не в Афганистане, поэтому мой второй вопрос — почему эти американцы не уехали, когда все они были оповещены или, по крайней мере, им сказали, что они должны уехать? Я могу сказать вам следующее: когда Госдепартамент посылает мне срочное электронное письмо с просьбой не находиться где-либо, в последующие дни вы можете быть благодарным за то, что вас там не было», — рассказывает naroon.

Defenseimagery.mil Афганская армия на параде

«Выборы имеют последствия. Это не просто бюллетени. Если бы миллионы людей больше заботились о логике и разуме, чем о риторике CNN или MSNBC по поводу оскорбительных твитов Трампа, мы бы сейчас не находились в столь мрачном положении», — считает Freedomsurvives.

«Новый национальный опрос показывает, что даже большинство американцев знали, каким должен был быть правильный план — вывезти военных в последнюю очередь», — отвечает werchampions.

«Я не военный эксперт, но мне кажется, что все наши гражданские лица должны были быть эвакуированы, а за ними должны были последовать выводимые войска. Думаю, это называется здравым смыслом», — пишет mariokiefer.

«Таким образом, 84% внезапно высказались за первоначальный план президента Трампа. Представьте себе. Чтобы убедить их, потребовалось всего 13 АМЕРИКАНСКИХ ЖИЗНЕЙ. Думаю, те «злобные твиты» были не так уж плохи, в конце концов. Теперь Джо испытывает угрызения совести? Немного поздновато для этого, или, по крайней мере, для 13 погибших американских героев и 169 погибших союзников и афганцев, которые поддерживали нас в течение 20 лет, не так ли?» — восклицает JECampbell.

«Слишком поздно держать там войска. Этот аэропорт находится на расстоянии одной ракеты от полной катастрофы. Вся эвакуация была слишком плохо спланирована. Если бы мы сохранили базу в Баграм, мы могли бы держать ее вечно и имели бы полный контроль. И много нашего оборудования», — размышляет ItsAlreadyTaken.

U.S. National Arhcives Похороны американского солдата, погибшего в Афганистана

«Мы эвакуировали более 100 тыс. афганцев из аэропорта Кабула. Американские военные не проверяют их документы и не проверяют их личность. Их грузят на самолеты как можно быстрее. Большинство из них никогда не работали на американское правительство или американских военных ни в качестве переводчиков, ни в каком-либо другом качестве. Это просто случайные афганцы, которым удалось пройти через ворота аэропорта и сесть на наши самолеты. Их переправляют на несколько военных баз на территории США. МНБ не сообщает, сколько из них не имеют удостоверений личности или других документов. Будьте уверены, ни одному из них, скорее всего, не будет отказано в постоянном статусе и их отправят обратно на Ближний Восток. Мы застряли со всеми ними, и «цепная миграция» означает, что они могут привезти в США своих непроверенных родственников и членов расширенных семей в Афганистане. Позвоните своим конгрессменам и сенаторам, чтобы выразить протест», — призывает kahana^kahuna.

Напомним, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%. Об этом 24 августа сообщает USA Today со ссылкой на опрос, проведенный совместно с социологической службой Университета Суффолк.

Деятельность президента осуждают 55% граждан. При этом среди демократов его поддерживают 87%, а среди независимых только 32%.

Это самый низкий уровень одобрения деятельности Байдена за время его президентства. В опросе принимали участие совершеннолетние граждане США.

Предыдущий рейтинг одобрения Байдена составлял 46%.