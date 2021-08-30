Украинский паралимпиец Игорь Цветов, на Паралимпийских играх — 2020 занявший третье место в беге на 100 метров, во время церемонии награждения отказался от традиционного совместного фото со своими соперниками. Первое место в данном состязании занял российский паралимпиец Дмитрий Сафронов, установивший мировой рекорд (11,39 секунды). Второе место также занял представитель команды Паралимпийского комитета России (ПКР) Артем Калашян.

Paralympic.org.ua Игорь Цветов

Инцидент с участием украинского спортсмена обсудили читатели украинских телеграм-каналов Apasov_ua, 112.ua и «Первый независимый». Многие вспомнили об инциденте на Олимпиаде в Токио с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая обнялась с российской коллегой Марией Ласицкене, после чего Магучих после приезда на Украину пришлось прибыть на беседу в министерство обороны и затем объясняться. Люди отметили, что с украинскими спортсменами в этот раз, вероятно, провели инструктаж относительно того, что с российскими коллегами фотографироваться им противопоказано.

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«Может и хотел сфотографироваться, но вспомнил тот гемор, который его тут ждал бы, и передумал», — предположила OlgaN.

«Им же политику партии рассказали, пригрозили, вот инвалид и боится», — написала Альона П.

Paralymp.ru Церемония награждения

«Это сюр какой-то. Так запугать спортсменов своими идиотскими выходками… Хватит издеваться над страной и людьми!!! P. S. Спасибо за медаль!!!» — пишет Anna M.

«Да, демократия в действии…» — отреагировала Виктория Н.

«Как-то стало снова стыдно…» — написала Елена П.

«Как жаль, что политиканы настолько тупы, суют свои «рыла» во всё и портят! Спортсмену искренне сочувствую!» — добавила Вита.

«Запугивание — мощное средство в управлении людьми, и это в свободной стране! Конечно, спортсмен будет настаивать, что это его личное решение, но мы все прекрасно понимаем истинные причины», — пишет Таисия.

«Испанский стыд», — отметила Ksenya L.

«Довели спортсменов, что просто протокольную фотографию уже им нельзя делать. Это же спорт», — добавила Инна.

«Жаль спортсменов. Но ничего, домой «героем» приедет», — отметил один из читателей.

«Провели инструктаж», — написал Дмитрий Т.

«Даже инвалидов делят и не жалеют», — пишет Василий.

«Все, украинский КГБ и нацюки-свидомиты провели работу, парень понимает, что его заклюют», — добавила Ирина А.

Paralympic.org.ua Игорь Цветов

«Все правильно сделал, в стране террор еще и убить смогут за фотку», — написал Валерий.

«Дико на такое смотреть. Это позор нашему государству», — отметил Сергей.

«Скоро никто украинцам не будет предлагать совместное фото…» — пишет Олег.

«Да мозги промыли. Идиотизм полный!» — подытожил Александр.

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Напомним, ранее на Украине вызвало скандал в среде националистически (антироссийски) настроенных украинцев совместное фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.