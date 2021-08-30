«Мерзко!» — на Украине нацистские коллаборанты получают выплаты из бюджета
Ивано-Франковский областной совет выделил 2,6 миллиона гривен (примерно 7,1 млн рублей) для выплат «ветеранам» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по три тысячи гривен ежемесячно на человека. Об этом 30 августа на своей странице в социальной сети Facebook сообщает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«Ветеранам Красной Армии, которые боролись против нацизма, выплачивать ничего не будут», — добавил он.
Новость обсудили на странице Эдуарда Долинского в социальной сети Facebook в комментариях к его записи. Многих возмутила поддержка нацистских коллаборационистов за счет государственного бюджета. Люди указали, что таким образом государство демонстрирует свою нацистскую сущность.
«Ну наконец-то все встало на свои места. Ивано-Франковская администрация официально взяла на себя ответственность за действия ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период 1941—1945 годов. Теперь необходимо дождаться первой денежной выплаты, и юристам можно подавать иски о денежной компенсации от имени родственников жертв ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ивано-Франковской области. Исторически справедливо будет, если юристы Израиля первыми подадут такие иски», — написал Виктор О.
«Кто ещё расскажет о «единой Украине?!» — поинтересовался Vadim Y.
«Фашистская власть поощряет фашистов», — добавил Oleh N.
«Ветераны Красной Армии уже практически все умерли, а вытираны схронов сохранили прекрасное здоровье и молодость, отсиживаясь в этих самых схронах», — отреагировала Margo W.
«Раковое образование под названием Украина показало своё истинное табло», — пишет Yevgeniy S.
«Украинская земля гноится. Смердит», — добавил Александр О.
«Мало того, что они дотационный район, так они ещё и деньги используют не по назначению. Можно смело обращаться в счетную палату и прокуратуру», — написала Marina S.
«Морально добили, унизили, растоптали воинов-освободителей! А внуки служат полицаям-недобиткам… Мерзко!» — отреагировала Катерина С.
«Цивильненько так под шумок продвигают свое массовое психическое расстройство», — отметил Larry T.
«Ну нацисты своих поддерживают», — добавил Кирилл Л.
«Надо им подсказать, чтобы обратились в ФРГ. Пусть бы бундесвер их содержал. Думаю, это вполне логично было бы», — подытожил Oleg Р.
Напомним, ранее в украинкой столице состоялась церемония прощания с Орестом Васкулом — председателем Киевского краевого братства «ветеранов» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членом дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленскийсказал, что заявления президента России Владимира Путина о «фашизме» на Украине воспринимать всерьез невозможно.