17 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что заявления президента России Владимира Путина о «фашизме» на Украине воспринимать всерьез невозможно.

Мирослава Романенко, , 14:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления президента России Владимира Путина о «фашизме» на Украине воспринимать всерьез невозможно. Об этом Зеленский сказал в интервью AFP, Reuters и AP, опубликованном 16 июня пресс-службой украинского лидера.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очень смешно, когда они приводят пример относительно каких-то нацистских настроений. Я смотрю это, как «Камеди Клаб», когда они об этом говорят. Вся эта история «евреи-фашисты» немного похожа на Квентина Тарантино, на этот потрясающий фильм «Бесславные ублюдки», помните? Вот такая же немного фантасмагория. И я не понимаю, как люди в России вообще в это верят», — сказал он.

Также украинский лидер отметил, что Украина и Россия много лет были вместе, была одна культура, одни театры, книги.

«Я вообще не могу понять, как он говорит о каком-то «фашизме» Я не могу это воспринимать всерьез. Вообще, средствам массовой информации, которые это пропагандируют, хочется ответить по-мужски», — отметил Зеленский, комментируя слова Владимира Путина.

Заявление Владимира Зеленского обсудили читали издания «Шарий.net» (в социальной сети Facebook). Многих возмутило высказывание Зеленского, ему напомнили о марше СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который состоялся в Киеве 28 апреля, о разрисованном здании офиса президента Украины в Киеве, на котором нарисовали свастики, а также о похоронах боевика СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых принимали участие солдаты президентского полка.

«Поэтому зигуют в столице и сажают за советскую символику. Ходят с маками 8 мая», — написала Анжела Г.

Национализм на Украине Kresy.p

«Хочется ответить по-мужски, но не можется. Ну нет мужика. Есть только клоун. По-клоунски и ответил…» — отметила Наталья К.

«А президентский полк кого с почестями хоронил?!» — поинтересовалась Ирина Щ.

«По-мужски ответить может мужик, а не цепная собака и подхалим США… А отвечать-то и нечего! Так как президентский полк хоронил СС-мана полка СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с почестями. Что тут сказать-то?» — отреагировал Эдуард С.

«Чтоб отвечать по-мужски, надо быть мужиком, а не продажной подстилкой», — добавил Игорь И.

«Сказал, что хочет ответить по-мужски, и не ответил! Фашизма в/на Украине нет, поэтому президентский полк принял участие в похоронах СС-мана. Всё логично», — пишет Павел Т.

«Зачем Путин «врёт»? Свастика на офисе президента Украины — это совсем не фашизм, а такая инсталляция новая на Украине, очень модное течение. А в сочетании с зигованием такая инсталляция превращается в перформанс. Отстал Путин от современного искусства», — с сарказмом отметил Jurij O.

«Чего не ответил, когда нацисты обрисовали твой офис?» — спрашивает Никита Ю.

«Правду ведь сказал Путин, так и есть», — пишет Инга Б.

«Выгляни в окошко — фашисты уже маршируют по Киеву. Вова похож на страуса. Голову в песок», — написал Игорь К.

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«Также президент Украины напомнил, что Украина и Россия столько лет были вместе, была одна культура, одни театры, книги». Да, верно! Все было, пока вы не запретили все это. «Я вообще не могу понять, как он говорит о каком-то «фашизме». Я не могу это воспринимать всерьез». Да что вы говорите? Недавно фашиста проводили в последний путь с почестями. Жаль, что вы не возглавили эту колонну. По городам разгуливают в фашистской форме зигующие люди, и никому ничего. Историю переписали, тем, кто помогал Гитлеру теперь поклоняются, а кто боролся против фашизма унижают как могут. И вы не воспринимаете это всерьез? А что ж то тогда, игра, спектакль? Что происходит в вверенном вам государстве?» — задалась вопросами Наталья Ч.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»

«Россияне об этом слышат. Нам хуже — мы в этом живем», — отметил Андрей С.

«В стране, где фашистского недобитка, ССовца хоронят с почестями, а про умершего в Харькове последнего Героя Советского Союза на государственном уровне даже никто не вспомнил, нет фашизма?» — спросил Андрей Р.

«Недавнее шествие в честь создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — это, конечно, другое», — пишет Александр К.

«Идиота кусок. Именно из-за «отсутствия фашизма» давеча президентский полк хоронил тварь УПАшную (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или… в Киеве зигуют от отсутствия? А может, тварьё с немецкими маршами ходит просто так?» — отреагировала Ирина Д.

«Лицемер, далеко ходить не нужно, вспомним похороны бандеровца и фашиста под залпы президентского полка», — подытожил Юрий.

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