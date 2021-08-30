Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу шуткой ответил на вопрос ведущего телеканала «Россия 1» о неявке в украинский суд в соответствии с повесткой, ранее опубликованной украинскими правоохранителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Виноват, исправлюсь», — сказал Шойгу.

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Заявление министра обороны России обсудили на украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка», а также на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие отметили, что всё же не стоит министру обороны России являться в Мариуполь, так как явится он туда не один.

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«Доигрaются до того, что Шойгу заявится в нашу страну. И тогда уже зелёные (представители правящей партии «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый — М. Р.) будут кричать: Шойгу, вон из Украины!» — отреагировал «Правдолюб Харьковский».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Я думаю, если Шойгу исполнит решение суда, [глава СБУ Иван] Баканов и ко будут далеко за пределами нашей родины», — отметил Sergey I.

«Не-не! Пусть лучше в России остается! Сам-то он не придет, а его группу поддержки мы, боюсь, не потянем», — добавил Александр.

«Эй, прокуроры, вы чего там, заснули? Слышали, что Кужугетович сказал? «Виноват, исправлюсь!». Да это же джек-пот в вашем главном уголовном деле десятилетия — подозреваемый: 1.) «Признал вину». 2.) Сделал явку с повинной. Срочно вырезайте этот фрагмент интервью, распечатывайте покадрово и подшивайте в дело! Ох, чувствую, уже кому-то пора дырки под новые погоны в кителе сверлить, вот это работа, браво, силовики, не вставая с дивана раскрыли дело, и преступник «сознался». Но не останавливайтесь на этом! Ваша главная цель — Путин, шейте дело на него и мониторьте каждую его пресс-конференцию, авось тоже сознается… во всех своих злодеяниях и тогда каждому прокурору, кто его дело тут, в Украине, вёл и странички старательно степлером скреплял, звание генерала дадут», — иронизирует Sergey S.

«Он же придет со своей охраной, что значит с армией. И шо вы будете делать?» — поинтересовался Алексей.

«Ой, если он придет на допрос, те, кто его вызывали, или окажутся в Польше, или примут присягу на верность РФ», — добавил один из читателей.

«В каждой шутке есть только доля шутки. Так что некоторым пора начинать беспокоится и выражать озабоченность», — отметил Александр С.

«Кужегетыч, не вздумай, они ведь враз сдадутся, потом опять их корми, этих ворюг и тунеядцев!» — отреагировала одни из читательниц.

«Уверен, что СБУ покинет Мариуполь, если Шойгу скажет «выезжаю!» — пишет Александр Владимирович Г.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Ой не дай им Бог он решит к ним всё-таки приехать. Сразу в Киев, с кучей свидетелей, с образцами техники и боеприпасов…» — написал Simbel.

«Если он приедет, они убегут вперёд своих ботинок, аж до рiдной Канадчины (до родной Канады — М. Р.)», — подытожил Alexandr O.

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Напомним, в июле 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» на допрос министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы вручить ему «письменное подозрение» и провести с ним «процессуальные действия».