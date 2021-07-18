18 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили новость о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» на допрос министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы вручить ему «письменное подозрение» и провести с ним «процессуальные действия».

Мирослава Романенко, , 15:15 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) «вызвала» на допрос министра обороны России Сергея Шойгу для вручения ему «письменного подозрения» и для того, чтобы провести с ним «процессуальные действия». Министр обороны России «обвиняется» в якобы «создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». СБУ требует от генерала российской армии явиться 20 июля в Мариуполь в Главное управление (ГУ) СБУ в «Донецкой и Луганской областях».

Тявкает Цитата из мф Слон и Моська. Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и бывшего депутата Рады Евгения Мураева в социальной сети Facebook. Многие с иронией восприняли данную новость, добавив, что министр обороны России может «прибыть на допрос» вместе с подчиненными.

«СБУ может еще вызвать на допрос дух герцога Веллингтона…» — написал украинский политолог Юрий Дудкин.

«Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!». Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Слон и моська»

«Мда… Чего уж мелочиться, надо Джугашвили на допрос вызвать… Можно при помощи спиритического сеанса», — иронизирует Людмила Анатольевна.

«Так [бывший генеральный прокурор Украины Юрий] Луценко уже открывал криминальное дело против Сталина! Оказывается, что идиотизм — это заразное заболевание», — ответила Анна Х. Людмиле Анатольевне.

«Сергей Кужугетович со своими помощниками давно собирался навестить и СБУ, и другие органы власти, так что он, скорее всего, примет приглашение», — шутит Александр Ф.

«Я стесняюсь спросить, Шойгу явится со всей армией, если уж сами попросили?» — поинтересовался Валентин Х.

«В истории Украины много обидчиков было, лет 300 то те, то эти обижали. Вот сейчас всех их на ковер!» — иронизирует Людмила К.

«Уж и не знают, как заманить русскую армию в Украину», — добавила Светлана Владимировна.

«Я боюсь, если Шойгу туда явится, то там не к кому уже будет идти. В их же интересах, чтобы он туда не приходил. И будет уже вместо СБУ ФСБ», — отметила Ирина Г.

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"Ох, напрасно ребятки подсуетились. Не буди лихо, пока оно тихо. А вдруг Шойгу примет приглашение?» — написала Анна С.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Ну если рассматривать эти следственные мероприятия с привязкой к легализации каннабиса в Украине, то многое становится понятным…» — пишет Александр Т.

«Такое впечатление, что в СБУ решили поиграть в прятки с нашими соседями и не понимают, чем такие игры заканчиваются», — отметил Игорь К.

«Если Шойгу решит «прибыть», многим это не очень понравится. Так стоит ли звать?» — не понимает Лара Х.

«Дал бы Бог, чтоб он прибыл вместе со своими подчиненными», — ответил Ларе Х. Сергей Т.

«Как говорила моя бабушка, лишь бы чем заниматься, чтоб ничего не делать. Так и эти деятели — лишь бы чем и ни о чем. Вид бурной деятельности», — написала Елена К.

«Проще сходить с ума, чем признавать собственные ошибки — на это смелость нужна», — подытожила Анна В.

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