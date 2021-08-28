Американская актриса Анджелина Джоли на прошлой неделе зарегистрировалась в Instagram и в своем первом посте осудила президента США Джо Байдена за хаотичную эвакуацию из Афганистана.

Richard Hebstreit Анджелина Джоли

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Джоли, которая является специальным посланником верховного комиссара ООН по делам беженцев, сказала, что зарегистрировалась на платформе, чтобы «делиться историями и голосами тех людей по всему миру, которые борются за свои основные права человека».

Женщина рассказала, что она была в Афганистане за несколько недель до терактов 11 сентября 2001 года и встречалась с беженцами, спасавшимися от боевиков.

Затем она выразила свое разочарование тем, как администрация Байдена справляется с выводом войск: «Тошно смотреть, как афганцы снова вынуждены покидать свои дома из-за страха и неопределенности, охвативших их страну. Потратить столько времени и денег, пролить кровь и потерять жизни только для того, чтобы прийти к такому итогу, — этот провал невозможно понять».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Наблюдать на протяжении десятилетий, как к афганским беженцам — одним из самых способных людей в мире — относятся как к обузе, тоже тошно. Знать, что если бы у них были инструменты и уважение, как много они могли бы сделать для себя. Я встречала большое количество женщин и девочек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за него. Как и другие приверженцы этого дела, я не отвернусь…» — добавила актриса.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили слова актрисы под постом Кейли Макинани, пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, которая процитировала Джоли.

«Все наши мнения одинаково важны. Мне также стыдно за наше руководство», — отвечает @balentine_jerry на комментарии тех, кто отнесся к словам Джоли с пренебрежением.

White House Кейли Макинани

«Я приму это за знак культурного восстановления», — отмечает @Dumle16903319.

«Анджелина Джоли активно работает в сфере гуманитарной помощи и является послом доброй воли; ее наблюдения еще раз доказывают, что мир видит, что происходит. Она отражает общие настроения», — пишет @honeylieg в ответ тем, кто посчитал, что к мнениям знаменитостей нет смысла прислушиваться.

Отметим, что под постом Джоли в Instagram большинство пользователей высказали благодарность за то, что она использует свою платформу на благо и помогает афганцам и девушкам, которым приходится отстаивать права на образование и работу, что кажется немыслимым в западном мире.

Письмо актрисы также отличается человеческим отношением к беженцам, пытающимся покинуть Афганистан. Эта хорошая тенденция, ведь в последнее время в США начал формироваться страх по отношению к афганским мигрантам. Многие жители настроены к ним агрессивно, так как боятся, что вместе с мигрантами в страну въедут боевики террористических группировок и устроят новые теракты в штатах.

Нельзя сказать, что страх американцев не обоснован, однако есть риск, что он выльется в нетерпимость по отношению к тем, кто этого не заслуживает, и тогда может начаться новая волна беспорядков.

Отметим, что администрация Джо Байдена подверглась двухпартийному осуждению со стороны законодателей и правозащитников из-за того, что слишком медленно эвакуирует афганцев и их семьи.

В социальных сетях в данный момент появляются преимущественно отрицательные, если не гневные, оценки работы президента. Многие указывают, что Афганистан рассорил США даже с европейскими союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз, Соединенные Штаты и другие страны глубоко обеспокоены судьбой афганских женщин и девочек и их правами.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция В Афганистане

«Мы призываем тех, кто занимает руководящие посты в Афганистане, гарантировать их защиту», — говорится в совместном заявлении Албании, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Сальвадора, Европейского союза, Гондураса, Гватемалы, Северной Македонии, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвая, Сенегала, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.

«Афганские женщины и девочки, как и весь афганский народ, заслуживают того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Любая форма дискриминации и злоупотреблений должна быть предотвращена. Мы, международное сообщество, готовы оказать им гуманитарную помощь и поддержку, чтобы их голоса были услышаны», — заявили страны и пообещали внимательно следить за тем, как любое будущее правительство обеспечит безопасность афганских женщин.