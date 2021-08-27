Два взрыва прогремели рядом с аэропортом Кабула 26 августа, убив десятки людей, в том числе 13 американских военнослужащих. Трагедия произошла всего через несколько часов после того, как посольство США в Афганистане предупредило о неизбежном нападении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и посоветовало своим гражданам держаться подальше от аэропорта. Атаку совершили два террориста-смертника на дороге, которую тысячи иностранных граждан и сотни тысяч афганских союзников используют, чтобы попасть в аэропорт Кабула и выбраться из страны.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе. 1935

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В последние дни паника у аэропорта усилилась, так как времени на эвакуацию остается все меньше. На следующей неделе, 31 августа, США должны завершить вывод войск из Афганистана. На данный момент СМИ дают разные оценки числа погибших в Кабуле. Сообщается, что погибло как минимум 30 человек, и цифра может достигать 60. Также известно, что ранены от 120 до 140 человек. Для вооруженных сил США атака стала печальным завершением 20-летнего пребывания в Афганистане — одной из самых тяжелых потерь, которая унесла жизни военнослужащих всего за несколько дней до того, как они должны были покинуть страну. Помимо 13 погибших военнослужащих, 15 были ранены, сообщил Пентагон.

«Мы возмущены и убиты горем», — сказал президент США Джо Байден 26 августа в обращении из Белого дома. «Те, кто совершил это нападение, а также все, кто желает зла Америке, знайте — мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить. Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми доступными мне средствами», — заявил президент. Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию и речь президента под соответствующими статьями The New York Times и Fox News.

«Как привлечь к ответственности террористов-смертников?» — спрашивает @BabayagaAllStar.

«А как же афганцы, которые погибли от рук так называемых террористов. Америка создала эту войну, и теперь вам жить с этим», — пишет @ThuitaPatrick.

«Печально то, что это было ожидаемо, это точно не последний случай, я думаю, что американцы сидят на крючке в Афганистане!!!» — отмечает @GSport69.

«Я бы смеялся над этим человеком, если бы его поступок не был ужасно трагичным», — комментирует @katerinafondi.

«Разве не месть за террористические атаки привела нас в Афганистан в первую очередь? Мы никогда не научимся», — считает @MulberrAndrew.

«США привлекут их к ответственности? Неужели? Я думал, мы эвакуируемся…» — пишет @Politiclank.

«Самое грустное то, что никто ему не верит», — подчеркивает @brianbart11.

«У президента Трампа, несомненно, много недостатков. Но, по крайней мере, террористы его боялись. Провал в Афганистане показывает, насколько слаб президент Байден. И он приободрил террористов, которые хотят причинить вред США», — заявляет @Rebelwithoutap3.

Взры.Афганистан U.S. Army

«Разговоры Байдена о крутости были бы более убедительными, если бы он не уходил из Афганистана, поджав хвост под себя. И если бы он не уехал в отпуск, пока Кабул падал. Наши враги смеются над нами», — сожалеет @politicswarblog.

«Мы вас найдем»? Конечно, приятель, ведь мы уже видели, как вы охотились в Афганистане и сбежали, как трусы, после 20 лет позора», — указывает @king_armish.

«Что создало ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Вторжение США в Ирак в 2003 году и последующая оккупация. Байден и Буш оба несут ответственность за нападение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на аэропорт Кабула», — уверен @Flistiniyeh.

«Ключом к разгадке могут быть «предатели», которые получат прибыль от того, что США остаются в Афганистане. У шакалов войны нет верности стране, и их нужно разоблачить», — призывает @JaiHindUniverse.

«Байден должен был сделать все правильно и сначала вывести людей, потом технику, а затем вывести войска. Отказ от важнейшей авиабазы с возможностями взлетно-посадочной полосы — это большая ошибка. Она была более пригодна для обороны, чем аэропорт», — размышляет ynot290.

«Он больше беспокоился о том, как встретить 20-летнюю годовщину 9−11, чем о принятии логичных решений», — отвечает acespade21.

«Хаос — это недальновидная стратегия, которая может работать для Демпартии в этой стране до поры до времени, но она не является устойчивым методом международного управления», — уверяет sharpasanaggie.

«Это оскорбительно. Все эти смерти на его совести, и они произошли из-за его ошибок в эвакуации из Афганистана», — считает moes392.

«Кто ответит за солдат, которые уже погибли, и за горе, которое сейчас переживают их семьи? Я пытался посмотреть его пресс-конференцию, но не смог. Благослови Господь наших солдат и их семьи, которые потеряли своих близких. Один из худших дней в истории Америки», — сожалеет GodblesstheUSA757.

Напомним, что газета Politico со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что к взрывам возле международного аэропорта Кабула причастна террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников. В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангархар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангархара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.