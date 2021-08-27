Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские школьники плохо знают математику, так как это перестало быть модным. Об этом он рассказал 26 августа в эфире телеканала «1+1».

У доски

Украинский президент прокомментировал результаты внешнего независимого тестирования (ВНО — аналог ЕГЭ) по математике, в соответствии с которыми каждый третий школьник не владеет предметом. Зеленский заявил, что «Украина начала превращаться в гуманитарную страну».

«Я хочу объяснить результаты по математике. Мы понимаем, что математики раньше не было. Просто не было. На экзаменах ВНО. В большинстве вузов. В Украине в мои годы были самыми популярными такие профессии: маркетинг, менеджмент, юриспруденция, психология. Много профессий, где математики не было», — сказал он.

По словам Зеленского, целое поколение не изучало математику. Он также добавил, что «ее нужно делать популярной».

Читайте также: «Второй бы борт достроили» — Украинские силачи протащили Ан-225 на 4,3 метра

Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги, подвергнув критике слова украинского президента.

Цитата из к/ф «Москва — Кассиопея». Реж. Ричард Викторов. 1973. СССР

«А как же мы раньше в космос летали и «Мрию» построили? Или это не мы?» — смеется Елена С.

«А до них у нас и цивилизации не было, и истории, оказывается, тоже не было и нет, и читать, писать мы не умели…» — с сарказмом добавила Елена Я.

«Ему надо было дополнить, что людям математику принёс он, аки Прометей», — шутит Виталий Я.

«Зато современная математика — это почти как в анекдоте. Летели два страуса, один взрослый, другой налево. Сколько стоит килограмм асфальта, если на улице +20?» — написал Сергей Т.

«С математикой у них все нормально, как пилить бюджет, они в курсе», — добавила Ирина Н.

«Он еще долго будет позорить Украину?!» — спросила Ирина Л.

«Может, он видит математику по-новому, где надо будет уметь только делить/умножать/прибавлять и отнимать? Этого будет достаточно, чтобы не обсчитали при дарении бус и стекляшек», — отреагировал Владимир К.

«Когда человек даже не понимает свою тупость… Он, наверное, и школу за углом в кустах прошел… Беда», — пишет Татьяна М.

«И привели их к власти тоже те, у которых математики не было… Ведь нашлось в стране 30%, протащивших это во второй тур… Срочно верните математику… Для Зеленского сообщаю. В нормальных школах в нормальное время для страны математика была только в начальных классах. То есть наш гарант даже начальные классы не посещал. Потом была алгебра и геометрия! Отдельными дисциплинами. Для более усиленного изучения и углубленной подачи материала. Хотя… О чем это я?.. Дела давно минувших дней…» — с сарказмом написала Elena K.

Виктор Цветков. Не решено!

«У Зели не только математики не было, у него, походу, даже средней общеобразовательной школы не было!» — пишет Елена Б.

«Это их всех не было. А математика была», — добавила Елена П.

«Вот это гаранта заносит… «Шутки» последнее время совсем тупые», — отметила Тамара О.

«Великие математики умеют хорошо считать в свой карман. Мы это уже поняли, тридцать лет нам преподают этот урок», — отреагировала Натали Б.

«Если так и дальше будет, то всё мало-мальски грамотное население уедет из страны», — подытожил Юра.

Читайте также: Сеть: Зеленский «играет по чужому сценарию — что написали, то и исполняет»