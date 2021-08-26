26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в соответствии с анализом Комитета избирателей Украины Владимир Зеленский не исполнил ни одного из обещаний, которые он дал год назад ко Дню независимости страны.

Оксана Переможенко, , 16:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не исполнил ни одного из обещаний, которые он дал год назад ко Дню независимости. Об этом 25 августа говорится в сообщении пресс-службы Комитета избирателей Украины.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что годом ранее во время празднования Дня независимости Украины Зеленский дал ряд обещаний. В Комитете избирателей Украины (КИУ), проанализировав данные обещания, сделали вывод, что ни одно из них украинским президентом не было исполнено. Обещания, в частности, касались вопросов мира и войны в Донбассе, борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, наказания государственных преступников.

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Новость обсудили на YouTube-канале издания Klymenko Time. Многие не стали оспаривать выводы, сделанные КИУ. Люди также добавили, что Зеленского не стоит оценивать как самостоятельную политическую фигуру.

«Зато не обманул, сказав: «Я ваш приговор» (эти слова Зеленского в ходе предвыборных дебатов были обращены к Петру Порошенко. — О. П.). Страна начинает понимать свою судьбу», — написал Дмитрий З.

«Та ему плевать на Украину и украинцев», — отреагировал Николай Одессит.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Откуда вы знаете, что он не выполняет обещаний? Уверен, что те обещания, которые он дал Госдепу, МВФ, — он перевыполнил», — добавил Андрей З.

«У нас за 30 лет никто из президентов не сдержал обещанного, так что плюс-минус год, даже наивно верить», — отметил один из читателей.

«А что, он должен был их выполнить? Здесь так не принято», — пишет Игорь У.

«Кто-то все ещё надеется, что Зеленский перестанет врать и начнёт выполнять обещания? Не дождётесь, обманет в очередной раз», — написала Надя К.

«А их не для того выбирают, чтобы они выполняли обещания», — отреагировал Александр Б.

«Вова играет только по чужому сценарию. Что написали, то исполняет», — пишет Володя П.

«Он за два года не выполнил ни одного своего обещания», — добавил Виктор М.

«Как он может сдержать слово, если он марионетка в этой игре? Попал в волчью стаю и воет по их законам…» — отреагировала Надежда Н.

«А что он может сделать, если Украина под внешним влиянием США? Им любого сейчас поставь, ничего не изменится. Надо менять все радикально и сближаться с Россией, Белоруссией, и т. д. А так — все это пыль…» — отметил S. Shumilin.

Владимир Зеленский в окопе President.gov.ua

«Помню его слова «хоть с чёртом пойду на переговоры, чтобы остановить войну на Донбассе». Скорее, сам чертом-дьяволом стал», — добавила Людмила Л.

«И шо вы так набросились на беднягу? Зеленский не может исполнить то, что обещал. Тут мужиком надо быть, жестким мужиком. А что Зеленский? Он лицо несамостоятельное, управляемое извне, да еще и кем угодно», — написала Света К.

«Разверните в объективную сторону! А ему дали это сделать? Есть внешние факторы, которые зажали его в тиски. Все списывать на одного человека — это глупо, но если добраться до истины, ой сколько голов полетит», — подытожил Yürgen.

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