Президент Украины Владимир Зеленский 26 августа подписал решение о мерах по киберобороне, которое предусматривает создание кибервойск. В соответствии с утвержденным документом правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск и рассчитать комплектование личного состава новых войск. После этого кабинет министров должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение украинского парламента законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе министерства обороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Новость обсудили в телеграм-каналах «Инсайдер UA», «Шептун» и «Украина Online». Многие отметили, что, по их мнению, кибервойска — очередное изобретение власти для отмывания бюджетных средств, и вряд ли эти войска будут эффективно работать. Были и те, кто считает, что кибервойска действительно необходимы Украине.

«Наконец-то, а то уже заждались нового рода войск», — иронизирует Oleg O.

«Только дурак в мире компьютерных технологий не понимает важность этого решения», — написал Sergey L.

«Теперь армия ботов будет в чатах рвать за владу (власть — М. Р.) и приносить сплошные перемоги (победы — М. Р.)», — пишет Денис.

«На самом деле идея хорошая, только интересно посмотреть на реализацию», — отметил Даник.

«Дорогое удовольствие и сложное. Боюсь, это тупой распил денег, как все, что делает их минцифры (министерство цифровой трансформации Украины — М. Р.)», — пишет один из читателей.

«Борьба с телеграм-каналами? ТВ-каналы закрыли, газеты мало кто читает. А телеграм да, тут расцвет оппозиции», — отреагировал sunwind.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

«Сразу нужно думать, как награждать. Например, медаль за отвагу или за взятие телеканала. Ну можно и за выслугу лет», — шутит Alex.

«Во всех странах есть кибервойска… Смеяться нужно над тем, что их до сих пор не было», — добавил Wizard.

«А конно-морская авиация будет создаваться?» — смеется Anton.

«Кибервойска? Два развития событий. 1. Тупо разворовываются средства… В штат набираются либо мертвые души, либо сынки, дочки и любовницы. Ну и парочку шарящих (должен хоть кто-то работать и делать отчёты). И тупо пилятся бабки. 2. За бюджетные деньги Зе и его команда набирают людей и отслеживают всех недовольных властью. Набирают ботов, и те за бюджетные деньги восхваляют власть в соцсетях, в Ютубе, в чатах, комментариях и поливают грязью всю оппозицию. Для создания общественного мнения. Ну не верю я, что они хотят сделать что-то хорошее и правильное», — отметил UKRаїнець.

«Ну как бы противодействие информационным атакам, это реально важно в XXI веке, другой вопрос, чтобы их эффективно готовили», — написал Даниіл Б.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Хакер

«Так у нас и так уже есть кибервойска, — патрулируют все посты интернета, где упоминается Крым», — отреагировал Давид.

«Главное, чтобы киберкиборги в котёл не попали…» — смеется Mikhailov K.

«По ходу весь военный бюджет пойдет в кибервойска (будут покупать кибертанки, киберсамолеты и т. д.)», — не без сарказма добавил Roma.

«Будут комменты правдивые и плохие затирать на странице президента?» — подытожил Vova.

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