25 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Мирослава Романенко, , 10:45 — REGNUM 24 августа на Украине праздновали День независимости страны. В этот день в Киеве состоялся военный парад, на котором преимущественно была представлена военная техника еще советского периода истории страны. Своим мнением о параде в целом и военной технике, представленной на нем, поделились украинские эксперты, журналисты и политики.

Парад в честь 30-летия Независимости Украины. Киев President.gov.ua

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По мнению украинского журналиста Максима Назарова, Украина, с размахом накануне отметившая тридцатилетие независимости, «гордится достижениями прошлого».

«В действии эта гордость летала над Киевом и проезжала по Крещатику. Именно в эти моменты вся эта декоммунизация разбивается об аплодисменты и восхищения всем тем, что подарил нам тот «зловещий совок». Подарили нам наши предки…» — отметил журналист в своем телеграм-канале.

Советские танки на параде в честь 30-летия Независимости Украины. Киев President.gov.ua

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В эфире телеканала «НАШ» 24 августа экономист Виктор Скаршевский также отметил, что на параде в честь Дня независимости была представлена советская техника. Ничего нового из техники независимой Украины представлено не было.

«И что мы видим на параде военной техники: советскую технику, самолет «Мрия», который немного желто-голубым украсили, но он произведен в 1988 году в Советском Союзе. Мы не видим ничего нового из техники, никаких прорывов, новых технологий, которые при независимой Украине были. Вторую «Мрию» мы так и не смогли построить — это как символ нашего распада», — отметил эксперт.

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Украинский журналист и лидер партии «Держава» Дмитрий Василец перечислил военную технику, которая была представлена на параде. Отметив, что в связи с демонстрацией на параде в честь празднования независимости Украины советской техники можно констатировать «полный провал «декоммунизации».

"Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. советские вертолеты Ми-24; 2. советские вертолеты Ми-8; 3. советские штурмовики Су-25; 4. советские истребители Су-27; 5. советский транспортник Ан-26; 6. советский транспортник Ил-76; 7. советский сверхтяжелый транспортник Ан-225; 8. советский фронтовой бомбардировщик Су-24; 9. советский транспортник Ан-70; 10. Советский истребитель МиГ-29», — добавил Василец.

Самолеты ВВС Украины на параде в честь 30-летия Независимости Украины. Киев President.gov.ua

Аналогичное мнению выразил и депутат Рады Илья Кива.

«Вчера, завершая военный парад, все стали свидетелями полёта над столицей самолёта, разработанного и созданного в Советском Союзе Социалистических Республик (СССР), самолёта «Мрия», вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей, очень символично отобразил превосходство «оккупационного» Советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней «независимой». Вот вам лучшая пропаганда советского режима и строя, того времени… Арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть. А символ и атрибут сегодняшней Украины — кастрюля на голове прыгающего и зигующего безработного, орущего нацистские лозунги «Слава Украине». А теперь сравните «Мрия» и кастрюля у идиота на голове… все что нужно знать о нашей независимости, о достижениях и прогрессе…» — подытожил в своем телеграм-канале Илья Кива (орфография и пунктуация автора сохранены).

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