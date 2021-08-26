Посольство США в Афганистане посоветовало американцам, застрявшим в стране, не ехать в аэропорт Кабула из соображений безопасности и призвало тех, кто уже находится у ворот аэропорта, немедленно покинуть территорию. Данное объявление шокировало американцев утром 26 августа, вызвав волну гневных комментариев в социальных сетях. Однако позже, когда у ворот аэропорта прозвучал взрыв, стало ясно, что правительство искренне пыталось защитить граждан от опасности.

Twitter.com/USNationalGuard Американский военно-транспортный самолёт в Кабульском аэропорту

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«Из-за угроз для вашей безопасности за воротами аэропорта Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и не выходить за ворота аэропорта в настоящее время, если вы не получите индивидуальные инструкции от представителя правительства США», — говорится в заявлении посольства.

«Граждане США, находящиеся сейчас у ворот Аббатства, Восточных ворот или Северных ворот, должны немедленно покинуть аэропорт», — добавили в посольстве.

Предупреждение относилось к сотням американцев, пытающихся покинуть страну. Однако сами американцы крайне негативно отнеслись к такому призыву.

«Они должны немедленно уехать, и куда? Я был бы в ужасе, если бы повсюду были боевики. Этого не должно происходить. Президент должен контролировать ситуацию, пока все американцы, которые хотят уехать, не уедут. Джо Байден и его сотрудники совершенно некомпетентны. Грустно», — считает @nealhilton.

Department of national defence and the canadian armed forces Транспортный самолёт ВВС Афганистана в Кабульском аэропорту

«Почему американские граждане все еще находятся в Афганистане? Я не понимаю, мы принимаем афганских граждан вместо американских! США должны убраться из Афганистана и забыть об этих афганцах. Американские граждане, убегайте немедленно!» — написал @LottCobra6.

«Напоминает «Титаник»… не хватает спасательных шлюпок. Этот корабль быстро тонет», — отмечает @Patriciamccab18.

«Что за «угрозы»? Это звучит совсем нехорошо!!! А что насчет заверений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) измениться…» — пишет @nursekrista32.

«И куда они теперь должны идти?» — восклицает @Dumas24939934.

«Серьезно, почему кто-то должен полагаться на правительство в чем-либо?» — недоумевает @pierce_khh.

«У вас было 6 месяцев на эвакуацию и вы все еще вывозите людей? Кто-нибудь знает, чем занимается правительство?» — спрашивает @abcdefg58577196.

«Это был лучший риторический вопрос, который я услышала за весь день», — отвечает @pierce_khh.

Позже днем около ворот аэропорта Кабула прозвучало два взрыва, в результате которых, по последним данным, пострадали минимум 70 человек.

«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот аэропорта был результатом сложного нападения, в результате которого пострадали несколько американцев и гражданских лиц. Мы также можем подтвердить, что по крайней мере еще один взрыв произошел около отеля «Барон» или рядом с ним, на небольшом расстоянии от ворот аэропорта. Мы будем продолжать обновлять информацию», — написал в Twitter представитель Пентагона ДжонКирби.

Американцы обсудили трагедию под сообщением Кирби.

«В этом виновата ваша администрация», — пишет @LisaMarieBoothe.

«Вот, Джон: КАБУЛ, Афганистан (AP) — Министерство иностранных дел России сообщает, что второй взрыв прогремел возле аэропорта Кабула. В результате двух терактов, совершенных террористами-смертниками, погибли по меньшей мере 13 человек и еще 15 получили ранения. Официальные лица США сообщили, что в результате взрыва был ранен американский персонал», — комментирует @VegasVisions.

«Возможно, пришло время вернуть в Афганистан больше американских войск, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, пока мы выводим наших людей!» — считает @EEstaris.

Twitter.com/AirNatlGuard Афганцы, эвакуированные из Кабула, прибывают на базу ВВС США в Кувейте

«Комплексная атака??? Вы хотите сказать, что было 2 террористических акта!» — пишет @LaurenEast.

«Неделю назад ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось с угрозой к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потребовав остаться в Афганистане», — напоминает @MABukhari04.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — продукт мирового террористического дуэта… США и Израиля. Есть сомнения?» — спрашивает @mostofa1965.

«Это на вашей совести, ребята. Вы позволили прижать наших военных, чтобы они служили охранниками в аэропорту. Вместо того чтобы быть силой, которая использует свою мощь, захватывает землю и устраняет угрозы», — отмечает @x_deplorable.

«Такое ощущение, что наша страна бросает наш народ и наших союзников. Вы действительно смирились с этим? А если бы там была ваша семья? То же чувство? Нет? Не думаю», — осуждает @Bandonk9095.

Twitter.com/USNationalGuard Эвакуированные жители Афганистана

Напомним, что посол США в Кабуле Росс Уилсон заявил, что посольство в Афганистане призвало граждан уйти от ворот аэропорта, потому что существует потенциальная террористическая угроза.

Он отметил, что угроза, о которой говорилось в предупреждении посольства, «явно рассматривалась как достоверная, как неизбежная, как убедительная».

«Наше намерение состояло в том, чтобы призвать американцев и, откровенно говоря, других людей не приезжать в аэропорт», — сказал Уилсон в интервью ABC и добавил, что США «работают над другими способами, на индивидуальной основе, чтобы помочь им добраться до аэропорта безопасным и спокойным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа, представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил: «Поступают сообщения о том, что некоторые недоброжелатели хотят нарушить ситуацию с безопасностью в аэропорту, нападая на людей и СМИ и причиняя им вред. Поэтому не приближайтесь к аэропорту, чтобы не пострадать».

Defense.gov Эвакуированный афганский ребёнок

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников.

В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангахар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангахара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.