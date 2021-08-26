Украина, как и ранее? остается потребителем российского газа, получая ежегодно до 15 млрд куб. м газа. Об этом 25 августа в интервью украинскому телеканалу «Первый независимый» заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Gazprom.ru Каски газовиков

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«Я хочу обратить внимание на самую серьезную проблему — сегодня Украина получает газ из России. Не напрямую, но из прямых поставок. Что происходит? Газ, который идет транзитом в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки о покупке этого газа заключают с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается на Украине. И, таким образом, мы получаем фактически 10−14 млрд куб. м в год. Именно этого газа!..» — отметил он.

По словам Медведчука, если бы Киев не отказывался от прямых поставок газа из РФ, то он был бы намного дешевле для конечного потребителя — простых жителей Украины.

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Заявление Виктора Медведчука обсудили d телеграм-канале депутата Рады Антона Полякова. Многие отметили, что то, что Украина использует российский газ, — это вовсе не секрет.

«Вот так новость! А мы ведь искренне считали, что газ у нас европейский, от наших «партнеров». Фактически Медведчук обвиняет власть в прямом грабеже и обмане народа Украины. И самое страшное, что это одна из немногих ситуаций, в которой он прав. Власть закупает российский газ в Европе по завышенным ценам, а платит за всё это простой украинец из своего кармана. И никто из армии наших бесполезных госуправленцев даже и не думает о наращивании добычи своего, украинского газа, которого вполне хватит для нашего внутреннего потребления на сто лет вперед», — написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады Антон Поляков.

«Так об этом все знают! Только сколько этот бардак можно терпеть?» — задалась вопросом Rita M.

«Просто надо почаще крутить ролики с последнего майдана, где его предводители толкали собравшимся… что газа в Украине валом, и он (газ) после их прихода к власти будет стоить максимум $70 за 1 тыс. куб. Видать, газ был ненастоящий…» — отметил VV.

«Насчёт «наращивания добычи своего газа» и похожего… на эту тему — этого «своего» газа нет. Все, что можно было легко добыть, — добыли при СССР. Теоретически можно, конечно, доставать с глубины 8+ км, но зачем? Купите ещё один реактор и переходите на электрику и водород делать и т.п., просто дешевле будет», — написал Alex.

«Это одна из многих ситуаций, в которых он прав. Но кому это интересно? Нормальные люди об этом давно знают, а кастрюлеголовым все равно», — пишет Ирина А.

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«Да сколько уже можно про то, что мы покупаем российский газ из Европы?! Российский газ покупаем, а лепим для населения накрутки за транзит, всевозможные прокладки и т.д. и т.п., а простой украинец слушает интересные истории негодяев во власти и, скрипя зубами, оплачивает весь этот беспредел!» — отметил Oleksandr P.

«Как-то обтекаемо это звучит. Ему бы прямо сказать, что прошлая и нынешняя власть во главе с Зеленским врет по этому вопросу. Чего стесняется?» — не понимает Галина.

«Интересно, неужели непонятно это было сразу? И вы верили этим россказням? Откуда у Европы газ… продавать? Они сами его у России покупают. Из нас делают быдло, применяя всякие формулы для заоблачных тарифов», — подытожила Ирина.

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