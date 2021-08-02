2 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского политолога Дмитрия Корнейчука о том, что Украина может остаться зимой без газа в том случае, если Газпром уменьшит транзит газа по украинской ГТС.

Оксана Переможенко, , 14:07 — REGNUM Украина может остаться зимой без газа в том случае, если Газпром уменьшит транзит газа по украинской ГТС. Об этом заявил 1 августа в эфире телеканала «Наш» Дмитрий Корнейчук.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Если зимой Газпром уменьшит транзит газа через Украину, уменьшит давление, то у нас не будет газа здесь, в Украине… Зимой не будет газа, не будет отопительного сезона, и Москва «нам это устроит», мы к этому должны готовиться…» — сказал эксперт.

По мнению политолога, это якобы элемент давления на Киев, который «будет использовать» Москва. Он также добавил, что Киев должен будет договариваться с Россией и надеяться, что Москва оставит такой объём транзита, чтоб Украина могла брать газ с транзитной трубы.

«В реальности договоренность о транзите заключается между двумя юрсубъектами, «Нафтогазом» и Газпромом… В реальности в итоге мы должны будем все равно с протянутой рукой идти к Москве и надеяться, что они оставят хотя бы тот объем транзита газа, чтобы мы здесь зимой по Украине с этой транзитной трубы могли брать [газ]», — заключил он.

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Заявление политолога обсудили в YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что вся вина в снижении объемов транзита газа лежит на Украине, а не на России. Многие напомнили о том, что Киев перекрыл подачу воды в Крым.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Не Москва вам устроит, вы сами себе это устраиваете!» — написал Sergey P.

«Вы этого добивались долго и упорно. С чем вас и поздравляем», — с сарказмом добавила Наталья А.

«Вините в своих проблемах себя, вы сами их создали», — добавил super1 Q.

«А почему Москва? Это Украина слезла с российской газовой иглы», — отметила Тамара П.

«Ну как-то Крым столько лет выживал без воды, которую вы перекрыли, ну теперь ваша очередь жить дальше счастливо без газа. В чём проблема?» — задалась вопросом Tamara S.

«Главное, вам не мешать — и вы сами себя снесёте!!!» — пишет читатель под псевдонимом Kianu Rivz.

«Москва — это не киевские уроды, чтобы для обычных людей что-то плохое устраивать. Скорее, эти уроды устроят, а вину на Москву свалят…» — добавил A F.

«Пусть олени вспомнят, как они перекрыли воду в Крым. А вам газ нужен русский??? Попрыгайте перед Госдепом, может, они вам газ дадут», — написала Эмилия.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен President.gov.ua

«Кого вы из себя возомнили, нужны вы Москве. Сами себя оставили без газа. Сначала выпрашиваете санкции, а потом смотрите как баран на новые ворота. Как аукнется, так и откликнется», — отреагировал Иван М.

«Почему Москва что-то устроит? Вы же покупаете газ в Европе, к ней и претензии. А Москве до снабжения газом Украины нет никакого дела. Дожили. Позор. А теперь ищите крайнего в ваших бедах», — отметил Nikolay K.

«А причем тут Москва? Она что-то должна, что ли? Газ у вас есть, уголь есть, дрова — тоже есть. Хватит ныть. Вы же попрощались с «немытой Россией». Сами, все сами», — пишет V. V.

«Пока попрыгунчики не поймут: обман и шантаж — это сиюминутное «благосостояние», и не вспомнят русскую пословицу «Сколько веревочке не виться — конец будет», грабли будут лупить по лбу… Хватит врать и воровать!!!» — призвала Elena S.

«Хватит уже запугивать, если бы Москва хотела, она бы ещё в прошлый сезон оставила вас без отопления», — пишет читатель под псевдонимом Shrek Intator.

«Есть хоть одна проблема, в которой Москва не виновата?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Не тот, о ком думаешь.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Все, что у вас было за последние 7 лет, и все, что будет, вы устроили себе сами. Наскакали все, что имеете и будете иметь. Сами, сами, сами», — отреагировал читатель под псевдонимом Iris L.

«Здобулы (достигли. — О. П.)!!! Кто-то нам рассказывал, что мы давно без российского газа живём (Порох, Зе). А виновным оставят Россию. Только не пойму — почему. Если бы газом владела Украина, она бы давно газ перекрыла», — отметил LPG.

«То, что устроит Москва, не идёт ни в какое сравнение с тем, что Украина себе устроила сама», — добавила Галина Ш.

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«Вы воюете с Москвой. Москва никому войну не объявляла. Капитулируйте, установите мир, а потом идите на переговоры с Москвой и покупайте газ. Вы все это сделали? Так чего вы Москву склоняете?» — недоумевает Тамара П.

«Прошло каких-то семь лет — и пацаны начали что-то подозревать. От скорости их сообразительности аж дух захватывает», — иронизирует Константин С.

«Москва виновата?! А вы ни при чём?! Кто угробил вашу ГТС? Кто русских врагами объявил?» — спросила Людмила Ш.

Газпром Gazprom.ru

«Газпром — не какая-нибудь «дешёвка», а серьезная компания, которая, несомненно, выполнит свои обязательства по контракту. Другое дело — это объёмы газа, при котором несанкционированный отъём газа из трубы будет уже невозможен. Ну, к этому все шло. Сколько же можно было Украине повышать цену за транзит? Да и периодический шантаж со стороны Украины не то что уже надоел, но и ставил под угрозу срыва контрактов Газпрома с европейскими потребителями. Короче, Украина сама себе подписала приговор. Ну, теперь надо Зе «сохранять лицо» и остатки незалежности, а не клянчить деньги у «агрессора», призывая на помощь всех и вся. Позорище!!! Хоть немного собственного достоинства у Украины ведь должно остаться?» — задалась вопросом Алла.

«Москва — не подлая Украина, она людям не даст замёрзнуть, не надо по себе судить! Хотя за воду в Крым не мешало бы вам устроить кузькину мать!» — подытожил Igor D.

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