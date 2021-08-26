Заявление представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиуллы Муджахида о том, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов, стало поводом для бурного обсуждения со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Afghanistan Matters Колонка

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"Я от этой новости под столом от смеха. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заходят в Кабул и начинают террор образованного населения, студентов. Последние бегут из страны, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такие: «Эй, стойте, а кто нас лечить-то будет?» — написал Борис В.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая тенденция является вполне себе ожидаемой, ведь образованное население в Афганистане не принимает ценностей исламских радикалов.

«Точно, блин, странные люди. Власть захватили жестокие средневековые дикари, стреляют женщин и забивают их камнями, вообще любому образованному человеку грозит смерть на каждом шагу просто потому, что такой человек осознает всю дикость и нелепость происходящего. Оттуда сейчас не только врачи и инженеры, вообще все грамотные убегут. Припомните Арканар у Стругацких, оттуда тоже почти все грамотеи убежали, чтобы не стать покойниками», — напоминает пользователь под псевдонимом Цап Царапка.

Afghanistan Matters Выпечка хлеба

Некоторые комментаторы предостерегли тех, кто решил покинуть Афганистан. Граждане убеждены, что на Западе их не ждут с распростёртыми объятиями.

«Те, кто бегут, разве не понимают, что на вожделенном Западе их никто не ждёт? Ни в качестве специалистов, ни в качестве посудомоек. И рано или поздно западным друзьям они осточертеют — и их депортируют на Родину. Байден пытается создать видимость гуманитарной операции, а на деле всё это ерунда. Скорее всего, этих людей вышвырнут в ближайших ближневосточных странах-сателлитах или у рабов, вроде Украины и прибалтов. Такова плата любого народа мира за «дружбу» Западом, с англосаксонскими убийцами», — указал Дмитрий Б.

Часть людей отмечает, что то, насколько кровожадны афганские боевики, — известно всем и не им упрекать Запад в том, что из их страны пытаются бежать граждане.

«Сколько невинных людей было убито «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Отчитаться бы! Управлять страной — это не с калашом наперевес ходить, запугивать и расстреливать! Мрачные люди! Но отвечать придётся!» — поделился своим мнением Владимир Т.

«И это говорят террористы, массово расстреливающие людей за чуждые им убеждения! Руководство России считает их адекватными? Весь мир решил перевернуться с ног на голову, все сошли с ума!» — считает пользователь под псевдонимом Оживлённая Дискуссия.

Afghanistan Matters Афганистан

Ряд пользователей отмечает, что России только и остаётся, что начать вести диалог с новыми афганскими властями. Кроме того, этим же занимаются и другие страны.

«А что такого? Американцы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переговариваются, немцы тоже, как и англичане, французы туда же. Чего вдруг России нельзя налаживать контакты с новой властью в Афганистане?!» — задаётся вопросом Наталия Г.

Напомним, 26 августа представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил в интервью New York Times, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов.