В Сети жители Южной Кореи обсудили эвакуацию беженцев из Афганистана
Эвакуация порядка 400 граждан Афганистана в Южную Корею вызвала бурное обсуждение среди южнокорейских пользователей интернета.
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Согласно данным МИД Южной Кореи, самолёт с 378 афганскими беженцами приземлился в международном аэропорту Инчхон в 16:28 по местному времени.
По прибытии все пассажиры прошли обязательное тестирование на коронавирус. Позднее они были переведены на карантин в город Кимпхо провинции Кёнгидо. В случае отрицательных тестов на коронавирус беженцы из Афганистана будут перенаправлены в кампус Института управления развитием человеческих ресурсов (NHI), где пробудут 6−8 недель.
Южнокорейские пользователи интернет-портала Naver бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.
«Мне жаль только детей. Я не против, если наша страна примет только их», — пишет hara****.
«Думаю, будет правильным приютить их на какое-то время», — отмечает badb***.
«Правительствоизо всех сил старается подражать развитым странам. Это отвратительно. А общественности наплевать», — сказал jack****.
«По мере увеличения беженцы могут начать выступать за то, чтобы с ними обращались как с корейцами, а в последствии могут потребовать право на постоянное место жительства. Вспомните ситуацию во Франции и других европейских странах», — негодует suns***.
«Снимите хиджаб и переоденьтесь, иначе вас депортируют», — подчеркивает nora****.
«Правительству необходимо позаботится сперва о своих людях», — отмечает kwan****.
«Даже северокорейских беременных женщин и детей, бегущих в Китай, безоговорочно репатриируют обратно в КНДР», — указывает kkaa****.
«Помогли Южной Корее? Кто знает, может, среди них скрываются представители «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — интересуется fnvl***.
«Европа тоже принимала беженцев из добрых побуждений…» — отмечает chri****.
«Говорите, они помогали правительству Южной Кореи? Если через год ситуация в Афганистане стабилизируется, отправьте их обратно», — считает qjsl****.
«Премьер-министры Австралии и Австрии заявили, что страны не намерены принимать афганских беженцев. В этих странах ставят свой собственный народ на первое место, а что мы наблюдаем у нас?» — подчеркивает cheo***.