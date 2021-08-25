Эвакуация порядка 400 граждан Афганистана в Южную Корею вызвала бурное обсуждение среди южнокорейских пользователей интернета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

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Согласно данным МИД Южной Кореи, самолёт с 378 афганскими беженцами приземлился в международном аэропорту Инчхон в 16:28 по местному времени.

По прибытии все пассажиры прошли обязательное тестирование на коронавирус. Позднее они были переведены на карантин в город Кимпхо провинции Кёнгидо. В случае отрицательных тестов на коронавирус беженцы из Афганистана будут перенаправлены в кампус Института управления развитием человеческих ресурсов (NHI), где пробудут 6−8 недель.

Южнокорейские пользователи интернет-портала Naver бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Мне жаль только детей. Я не против, если наша страна примет только их», — пишет hara****.

«Думаю, будет правильным приютить их на какое-то время», — отмечает badb***.

(сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz Мирные жители в аэропорту Кабула во время эвакуации

«Правительствоизо всех сил старается подражать развитым странам. Это отвратительно. А общественности наплевать», — сказал jack****.

«По мере увеличения беженцы могут начать выступать за то, чтобы с ними обращались как с корейцами, а в последствии могут потребовать право на постоянное место жительства. Вспомните ситуацию во Франции и других европейских странах», — негодует suns***.

«Снимите хиджаб и переоденьтесь, иначе вас депортируют», — подчеркивает nora****.

«Правительству необходимо позаботится сперва о своих людях», — отмечает kwan****.

«Даже северокорейских беременных женщин и детей, бегущих в Китай, безоговорочно репатриируют обратно в КНДР», — указывает kkaa****.

«Помогли Южной Корее? Кто знает, может, среди них скрываются представители «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — интересуется fnvl***.

(сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Brandon Cribelar Мирные жители на борту Boeing C-17 во время эвакуации из Афганистана

«Европа тоже принимала беженцев из добрых побуждений…» — отмечает chri****.

«Говорите, они помогали правительству Южной Кореи? Если через год ситуация в Афганистане стабилизируется, отправьте их обратно», — считает qjsl****.

«Премьер-министры Австралии и Австрии заявили, что страны не намерены принимать афганских беженцев. В этих странах ставят свой собственный народ на первое место, а что мы наблюдаем у нас?» — подчеркивает cheo***.