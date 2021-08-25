Корреспондент Fox New Дженнифер Грифин, освещающая вопросы национальной безопасности США, указала, что американским солдатам в Афганистане очень тяжело следовать постоянно меняющимся указаниям Вашингтона на счет даты вывода войск, а также бороться с последствиями сложившегося в аэропорту Кабула хаоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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"Я пытаюсь разобраться в своей реакции», — сказала Гриффин в интервью во вторник, 24 августа, через несколько минут после того, как президент США Джо Байден объявил о своем решении не продлевать крайний срок 31 августа для вывода войск США из Афганистана, чтобы удовлетворить требования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Первое, что я хотела бы сказать, это то, что меня продолжает удивлять: каждый раз, когда президент выступает, он устанавливает крайний срок, который затем военные вынуждены перекраивать, чтобы приспособиться к нему», — добавила журналистка.

«Он, похоже, не понимает, что нужно сделать для эвакуации людей, которых он обещал вывезти. Он делает заявления типа: «все граждане США будут эвакуированы из Афганистана». Но правительство США даже не знает, сколько американцев находится в Афганистане. Прошла всего неделя с момента захвата власти боевиками, и уже сегодня военные вынуждены собирать вещи, потому что президент снова установил произвольный срок — 31 августа», — продолжила Гриффин. Она указала на катастрофическую ситуацию, с который столкнулись американские войска в аэропорту Кабула, «вынужденные возвращать людей назад… перетаскивать младенцев и женщин через стены, иногда нарушать правила, чтобы пропустить людей».«Я даже не могу себе представить, какую травму они испытывают сейчас и как будут страдать, когда вернутся домой», — отметила журналистка и добавила: «Наши ветераны дома чувствуют себя ужасно. Они получают сообщения по WhatsApp и электронной почте от своих переводчиков, которые жертвовали своей жизнью более десяти лет, многих из которых, тысячи из которых, мы не эвакуировали. Мы не выполнили свое обещание, и это национальный позор».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили слова Гриффин под соответствующей публикацией Fox News.

«Джо не беспокоит ущерб, нанесенный США, или нашим союзникам, или даже нашим гражданам. НАТО? Просто еще одно соглашение, которое «заключила предыдущая администрация» и которое он действительно не заинтересован поддерживать. Наши союзники ставят под сомнение всё, что делает Байден. И они видят, что Сенат и палата представителей не бросают ему вызов, что делает ситуацию еще более сложной. Он обязан хранить верность России и Китаю, поскольку они обеспечили доход на его счета и счета его сына. США сгорают под руководством (отсутствием такового) демократов, которые пытаются заглушить консерваторов, чтобы остаться у власти», — пишет independentvet55.

Сс) U.S. Air Force. Senior Airman Taylor Crul Эвакуация мирных жителей Афганистана. (

«У нас есть президент, который не имеет ни малейшего представления о том, что такое жизнь в реальном мире. Мы просто должны прекратить избирать этих дилетантов, которые расхаживают вокруг, утверждая, что они понимают «простого человека» и могут сопереживать нации. Изберите кого-то, кто имеет опыт ведения бизнеса, кто служил в армии, кто баллотировался на пост не ради собственного обогащения, а потому что видел необходимость изменить тот беспорядок, в котором мы находимся», — советует usn82−88.

«Мы избрали бизнесмена-миллиардера, который выполнял свою работу бесплатно, подвергаясь ежедневным оскорблениям со стороны СМИ, и, несмотря на все это, проделал отличную работу для американского народа. В итоге 50% из нас предпочли личность человека реальной работе и обрекли страну на гибель!» — имеет в виду Mensa136 экс-президента США Дональда Трампа.

«Удивительно, что правительство продолжает утверждать: «У нас нет данных о количестве американцев, оставшихся в стране». Они точно знают (+/ — 5%), сколько их осталось. Утверждение, что «люди не зарегистрировались в посольстве…», возможно, было правдой несколько месяцев назад. Но я готов поспорить, что почти все уже либо зарегистрировались, либо звонили, писали смс, писали по электронной почте или посылали дымовые сигналы. Или всё вместе. Если этого недостаточно, спецслужбы знают, сколько американских мобильных телефонов находится в стране, кому они принадлежат и где они расположены. В сочетании с паспортными данными, записями электронной почты, текстовыми сообщениями и так далее, этой информации было бы достаточно, чтобы получить реальное представление о количестве», — считает CraigN.

«Это одно из самых захватывающих, проникновенных и сильных высказываний репортера, которые я слышал. Я был заворожен тем, что она говорила, и потерял дар речи, когда она закончила», — комментирует arcas.

«Посттравматическое стрессовое расстройство неизбежно, когда Байден ставит перед нашими войсками невыполнимую задачу, используя свой нынешний план. Наши войска действительно заботятся об американцах, в отличие от Байдена», — указывает nosocialism841.

«Молодые мужчины и женщины, которые служат, вынуждены нести бремя, которое на них возложили эти так называемые «старшие государственные деятели». К сожалению, эти люди, похоже, никогда не извлекают уроков из истории», — отмечает Herewegoagain686.

«Дженнифер Гриффин всегда говорила прямо, докапывалась до истины, не склоняясь ни влево, ни вправо. Как и Кэтрин Херридж, она одна из лучших. Шокирующе позорное выступление Байдена потрясло ее. Оставайтесь сильными. Спасибо, Дженнифер!» — благодарит melzann.

(сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Nicholas Guevara. U.S. Central Command Public Affairs Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула.

«В ее голосе можно было услышать гнев и душевную боль, которые она испытывала, освещая правду, происходящую в Афганистане», — отвечает lindaardreytaylor.

«Вы правы. Настоящих репортеров осталось не так много, а те, что остались, стареют», — поддерживает curiousgeorge802.

«В моей семье мужчины служили в каждом поколении с момента основания величайшей нации в истории мира. Я вышел в отставку после более чем двадцатилетней службы в армии США и могу без колебаний заявить, что гордился тем, что служил каждому из главнокомандующих, с которыми служил. Я также был последним, кто служил. Я благодарю Бога за то, что нынешняя администрация не отдавала мне приказов. Иногда самые незначительные вещи доставляют нам наибольшее удовольствие», — пишет cyman528.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательный вывод американских военных из Афганистана 31 августа приведет к тому, что многие, кто сейчас отчаянно пытается спастись от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), останутся просто брошенными. Об этом 25 августа в эфире SVT заявила Хелен Лакенбауэр, эксперт по Афганистану из Шведского агентства оборонных исследований.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кабула нарастают волнения, поскольку вокруг комплекса слышны выстрелы.