Силы безопасности Афганистана в координации с Пентагоном укрепляют позиции на подступах к Кабулу в ожидании атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
ВВС США в рамках продолжающейся кампании воздушной поддержки готовят активное применение авиации в битве за Кабул… которой может и не быть, если все иностранцы успеют покинуть город, а власть его просто сдаст.
Цитата канала new_militarycolumnist.
США хотят разместить часть помогавших им афганцев в Катаре — СМИ
Около 8 тыс. граждан Афганистана, помогавшие США во время их операции в стране, могут быть переселены в Катар на фоне активного наступления боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.
Запрещённое в России террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о практически полном захвате города Шарана на востоке Афганистана. Ранее они взяли под контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула.
Цитата канала lentadnya.
Американское посольство в Кабуле — тоже на низком старте и просит «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повременить с атакой.
Обычные американцы в соцсетях уже называют такое поведение своей страны — пощечиной всем военным, которые боролись с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, потери вооруженных сил США в Афганистане только по официальным данным составили более 2300 человек, около 20 660 солдат получили ранения.
Великобритания направила в Афганистан 600 военнослужащих
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о начале операции «Питтинг», в ходе которой в Афганистане будет развёрнута миссия численностью 600 человек. Она направлена на поддержку эвакуации британских граждан и бывших британских сотрудников из воюющей страны, сообщили в пресс-службе британского оборонного ведомства.
В Сенате США призвали предотвратить наступление на Кабул авиаударами
Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл обратился с призывом к американской администрации принять экстренные меры для остановки наступления радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на столицу Афганистана Кабул, прежде всего — осуществить массированные удары с воздуха.
NYT: захват Кандагара — это символическая победа террористов
New York Times сообщает, что на данный момент правительство контролирует всего три крупных города страны, а у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «есть все шансы атаковать Кабул». Газета также отметила, что захват Кандагара — это символическая победа террористов, поскольку именно здесь в 1990-х годах началось восстание.
Politico: Пентагон готовит полную эвакуацию посольства США в Кабуле
Напомним, что ранее в Государственном департаменте подчеркнули, что не собираются полностью эвакуировать свое посольство в Кабуле, а лишь сократят его численность.
При этом в столице Афганистана были направлены дополнительные отряды американских военных для организации вывоза американских дипломатов и иных сотрудников американского правительства.
Сотрудники посольства США в Кабуле жгут секретные документы — СМИ
Сотрудники американского посольства в Кабуле получили распоряжение начать уничтожение всей конфиденциальной информации перед запланированной эвакуацией, сообщает New York Post.
США не могли вечно оставаться в Афганистане — Responsible Statecraft
Оставлять контингент американских войск в Афганистане еще дольше не было никакого смысла, поскольку афганское правительство, пораженное всеми возможными пороками, все равно никогда не подготовилось бы к уходу США, пишет Дэниел Депетрис в статье, вышедшей 13 августа в Responsible Statecraft.