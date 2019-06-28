В Афганистане складывается критическая ситуация: боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоят уже в 20 километрах от Кабула. Европейские страны и США эвакуируют дипломатов.

Захват талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нескольких крупных городов (Газни, Кандагар, Герат, Лашкаргах, Фирузкух) уже привёл к гибели и ранениям более одной тысячи человек.

Сотни мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома. Власти Канады сообщили, что готовы принять 20 тыс. афганцев из уязвимых групп населения.

Подробности — в транслцяии ИА REGNUM.

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