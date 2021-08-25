Информация, согласно которой один из лидеров панджшерского сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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»Ну, вот вам и поддержка Запада во всей красе! Понимаю теперь, почему армия Афганистана сдалась без боя так быстро», — пишет Яна Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что падение сопротивления в Афганистане неминуемо и станет закономерным итогом прихода к власти в стране радикальных исламистских организаций.

«Вскоре ресурсов станет меньше, и ополченцы будут ещё более сговорчивыми либо же вовсе разбегутся по ущелью!» — предполагает Роман К.

Некоторые комментаторы отмечают, что ещё недавно весь мир мог слышать о непобедимом афганском сопротивлении, но реальность оказалась безжалостной.

«А какой был «дух» неделю назад! Это же они кричали что-то про непобежденного льва? Не оказался сын Ахмад Шаха похожим на отца. А тот всегда находил выходы даже из самых сложных ситуаций», — написал Kevin S.

Часть людей считает, что не всё ещё потеряно и, быть может, сопротивление Афганистана ещё сможет отыграть всё назад.

«Несколько сот боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не могут напугать Панджшер. Это природой созданный бастион! Перевал Саланг могут просто взорвать, но до этого ещё, наверное, далеко. Все важные высоты за ополчением, и оно перестреляет всех талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё на подходе», — поделился своим мнением Artur P.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на преимущество в обороне, сопротивление Афганистана ждёт неминуемый конец, если они не смогут обеспечить себя достаточным количеством провизии и боеприпасов.

«Панджшер, вроде, мощный укрепрайон, который не смогли полностью взять под контроль советские войска за девять общевойсковых операций, но он осаждён со всех сторон, и подвоза продовольствия и боеприпасов без сторонней помощи быть не может. В общем, любопытно было бы взглянуть на развитие событий, но увы, ничего хорошего там не светит», — отмечает Тарас С.

Фотография афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда

Отдельные комментаторы отмечают, что России не стоит вмешиваться в события на территории Афганистана. Кто знает, быть может, руководству нашей страны всё-таки придётся иметь дело с полноценным правительством, состоящим из представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я думаю, с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно делать бизнес, у них очень много богатых полезных ископаемых. У меня к ним есть предложение: откажитесь от публичных казней, дайте своим женщинам свободу! Я думаю, в таком случае у вас будет больше будущее!» — указывает Сергей М.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показали всему миру, что они стали реальной силой, с которой придётся считаться всем. Пусть они живут по своим средневековым законам, а нам надо стараться не лезть к ним со своими советами», — считает Владимир Н.

Напомним, 24 августа издание The Telegraph опубликовало информацию, согласно которой один из лидеров панджшерского сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд ищет варианты урегулирования конфликта с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).