Президент Эстонии Керсти Кальюлайд из-за риска потерять деньги не советует гражданам возглавляемого ею государства инвестировать в Украину. Об этом эстонский лидер сказала в интервью изданию «Европейская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герб

«Я как президент Эстонии много занимаюсь экономической дипломатией. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Потому что вы можете потерять инвестиции. У нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да», — сказала эстонский лидер.

Заявление Кальюлайд обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «Бородатая Бабушка» и «Леся из СТРАНЫ». Многие не только восприняли слова президента Эстонии как своеобразное оскорбление Украины, но и отметили, что слова эстонского лидера — правда.

«Хоть раз правду сказала», — написал Сергей О.

«Пример с Китаем (речь оситуации с компанией «Мотор Сич» — М. Р.) самый актуальный», — добавил Валерий.

«Это шок, это же наш политически самый верный партнёр. Но если саттелиты так говорят, то дело труба», — отреагировал Сир Эртур Дейн 84.

«Да уж, гниловатые оказались участники [«Крымской] платформы», — пишет No Name.

«Ни одна страна мира не будет сюда вкладывать. Эта страна дно для инвестиций», — добавил Андрей.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Керсти Кальюлайд

«Так это не новость. Есть пример, когда американский финансовый советник пришёл в ужас от желания его клиента инвестировать в Украину», — отметила Ольга Т.

«В стране не работает закон. Какие могут быть инвестиции?» — задался вопросом IGOR_V.

«Просто президент Эстонии первая выразила то, о чём думают и что знают все остальные», — отреагировал Sleepy Bear.

«Ну так это… У нас же самый высокий флагшток, а не уровень экономики и права. Так что неудивительно. Хотя и очень печально», — отметил Gerr G.

«Эстонцы, как всегда, опоздали с прогнозом лет на тридцать», — пишет Den.

«Это цветочки, это они говорят в открытых источниках. А теперь представьте, что они говорят об Украине на своих европейских посиделках», — добавил Ростислав Б.

«Неужели даже Эстония пинает Украину?!» — отреагировал Бибек72.

«А как на «Крымской платформе» про мальчика на минном поле заливала, что же тогда про потерянные инвестиции не вспоминала», — пишет Danimir Alexandr K.

President.gov.ua Участники Крымской платформы

«А остальные типа что, друзья до гроба? Скоро отопительный сезон, время менять тапки или другую обувь. Ну вы поняли. Украина никому не нужна. Как член Евросоюза и НАТО, так точно», — добавил Ворон.

«Разве для кого-то новость, что европейские финструктуры до 2025 года не рекомендуют инвестировать в Украину? Каждый год эти рекомендации продлевают…» — написал VP.

«Даже Эстония рассматривает нас как рынок исключительно», — пишет один из читателей.

«Президент Эстонии, конечно, по сути права. Но вообще это анекдот. И недоразумение. Эстония, как и вся Прибалтика. Кого вообще волнует их мнение? Это отработанный материал, и будущее их ещё печальнее нашего», — подытожил один из читателей.

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