«И Эстония пинает Украину!» — эстонцам не советуют инвестировать в Украину
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд из-за риска потерять деньги не советует гражданам возглавляемого ею государства инвестировать в Украину. Об этом эстонский лидер сказала в интервью изданию «Европейская правда».
«Я как президент Эстонии много занимаюсь экономической дипломатией. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Потому что вы можете потерять инвестиции. У нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать — да», — сказала эстонский лидер.
Заявление Кальюлайд обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», «Бородатая Бабушка» и «Леся из СТРАНЫ». Многие не только восприняли слова президента Эстонии как своеобразное оскорбление Украины, но и отметили, что слова эстонского лидера — правда.
«Хоть раз правду сказала», — написал Сергей О.
«Пример с Китаем (речь оситуации с компанией «Мотор Сич» — М. Р.) самый актуальный», — добавил Валерий.
«Это шок, это же наш политически самый верный партнёр. Но если саттелиты так говорят, то дело труба», — отреагировал Сир Эртур Дейн 84.
«Да уж, гниловатые оказались участники [«Крымской] платформы», — пишет No Name.
«Ни одна страна мира не будет сюда вкладывать. Эта страна дно для инвестиций», — добавил Андрей.
«Так это не новость. Есть пример, когда американский финансовый советник пришёл в ужас от желания его клиента инвестировать в Украину», — отметила Ольга Т.
«В стране не работает закон. Какие могут быть инвестиции?» — задался вопросом IGOR_V.
«Просто президент Эстонии первая выразила то, о чём думают и что знают все остальные», — отреагировал Sleepy Bear.
«Ну так это… У нас же самый высокий флагшток, а не уровень экономики и права. Так что неудивительно. Хотя и очень печально», — отметил Gerr G.
«Эстонцы, как всегда, опоздали с прогнозом лет на тридцать», — пишет Den.
«Это цветочки, это они говорят в открытых источниках. А теперь представьте, что они говорят об Украине на своих европейских посиделках», — добавил Ростислав Б.
«Неужели даже Эстония пинает Украину?!» — отреагировал Бибек72.
«А как на «Крымской платформе» про мальчика на минном поле заливала, что же тогда про потерянные инвестиции не вспоминала», — пишет Danimir Alexandr K.
«А остальные типа что, друзья до гроба? Скоро отопительный сезон, время менять тапки или другую обувь. Ну вы поняли. Украина никому не нужна. Как член Евросоюза и НАТО, так точно», — добавил Ворон.
«Разве для кого-то новость, что европейские финструктуры до 2025 года не рекомендуют инвестировать в Украину? Каждый год эти рекомендации продлевают…» — написал VP.
«Даже Эстония рассматривает нас как рынок исключительно», — пишет один из читателей.
«Президент Эстонии, конечно, по сути права. Но вообще это анекдот. И недоразумение. Эстония, как и вся Прибалтика. Кого вообще волнует их мнение? Это отработанный материал, и будущее их ещё печальнее нашего», — подытожил один из читателей.
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