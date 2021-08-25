Для того, чтобы соответствовать критериям Европейского союза (ЕС), Украине, Молдавии и Грузии нужно работать примерно 20 лет. Такое мнение 25 августа высказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Заявление президента Эстонии оценили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый» и 112.ua. Многие отметили, что двадцать лет — прогноз оптимистический. Иные усомнились в двух вещах — в том, что через двадцать лет будет существовать Украина, и в том, будет ли существовать еще ЕС.

«Разве еще есть те, кто не поняли: в ближайшие 20−30 лет нас не примут ни в НАТО, ни в Евросоюз…» — написал Денис.

«Ошибается, лет сто по минимуму. Целое поколение, а может, и не одно…» — отметил Che Guevara.

«Она ноль один пропустила», — считает Михаил С.

«Эстонии видней, это же они превратились в почти безлюдную страну из-за ЕС, все трудоспособные в Германии и Франции», — пишет Людмила.

«А чем прославилась Эстония? Сами побираются в ЕС, но жизни учат», — отметил Домбай.

«Эстония, страна пенсионеров и убитых предприятий… В большинстве все работают за границей…» — отреагировал Михаил.

President.gov.ua Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский

«Ничего нового и удивительного она не сказала. Это было совершенно ясно в 2013-м, это ясно и сейчас. Непонятно только, почему некоторые до сих пор удивляются подобным заявлениям», — отметила Лизанька.

«120 лет работы, пока из ЕС все остальные страны не выйдут», — написал Anton.

«Эстония не забыла, что она родилась благодаря Советскому Союзу?» — спросил один из читателей.

«Если достичь такого уровня развития, как они хотят, то никакой ЕС уже не нужен будет. Они нужны сейчас — как доноры, и всё», — отметил Andrey T.

«Украинцы не понимают, что возьмут их в состав ЕС только после того, как в Украине будут работать законы, порядки, как в ЕС, а люди будут думать как европейцы. Тогда возникает вопрос: если в Украине будет как в ЕС, то зачем тогда в него входить? Утром деньги — вечером стулья, а не наоборот!» — считает Вячеслав.

«Вам надо меньше слушать чухонцев, они все потеряли в Евросоюзе. Нищеброд и вам советует, как стать нищебродом», — отреагировал один из читателей.

«Ну, 20 — это она радужно как-то. Я думаю, латыши скажут — лет 50, и будут правы. Им ли не знать», — добавил Ilia.

President.gov.ua Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на праздновании Дня независимости Украины

«С Прибалтикой вообще все смешно. В 1991 году там СМИ всех уверяли, что для счастья нации надо отделиться от всех, своя валюта — признак независимости и т. д. Через 10 лет те же СМИ начали говорить, что независимость не даёт особо ничего и надо в ЕС, своя валюта — это плохо и надо на евро переходить. И т. д.» — отметил Дмитрий Н.

«Вот это я понимаю, «зрада зрадная» («зрадой» на Украине называют многие неудачи в жизни Украины постмайданного периода (после государственного переворота 2014 года). — О. П.). И от кого, от союзника», — смеется Аркадий.

«К тому времени, когда Украина выполнит все требования, ЕС прикажет долго жить!» — отметила Ирина П.

«Так долго государство Украина не просуществует. Работать тут некому, так как те, кто еще может работать, давно работают на благо заокеанских хозяев. Остальные работают только на пополнение своих личных карманов. Я имею в виду власть», — пишет JulieTezz.

«Керсти передала Киеву привет от Берлина и Парижа по их просьбе», — подытожил Просто Русский.

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