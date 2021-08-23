23 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса о том, что принятие Украины в состав Европейского союза (ЕС) в ближайшие три-пять лет является маловероятным.

Оксана Переможенко, , 18:08 — REGNUM Принятие Украины в состав Европейского союза (ЕС) в ближайшие три-пять лет является маловероятным. Об этом 23 августа заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Выхлоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Домбровскиса обсудили читатели телеграм-канала «Наглый», а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что срок, о котором сказал вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам, оптимистичен.

«3−5 [лет]… Очень оптимистично. Тут ближе к правде 30−50 лет», — написал Stanislav G.

«С таким подходом — «никогда», — добавил Дмитрий.

«Ха. А в его Латвии все хорошо с демократией? Неграждане, запрет русских школ, языковые квоты и инспекторы, цензура в СМИ, аресты русских активистов. И ничего, в ЕС и НАТО, потому и у наших надежда есть», — отметил Дмитрий Н.

«Причём это даже не вступление, а начало очень долгой многоступенчатой процедуры, которая затягивается на бесконечный срок (Сербия, Албания, Черногория уже сто лет проходят все этапы», — отреагировал Nikolai.

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«Умиляет необоримая до сих пор вера некоторых борцов с «режимом Зеленского» в то, что их кто-то ждёт в дорогой их сердцу Европе. Впрочем, польские клубничные поля — да, ждут», — пишет Игорь Г.

«Ой, ну слава Богу! А то я подумала, что берут. Все по-старому…» — отреагировала Ольга К.

«Естественно. Украина №6 по численности населения. После Польши. Зачем им срач в Европарламенте, как в ЕСПЧ», — добавил Alex V.

«А единства по вопросу вступления Украины в ЕС не будет никогда. Ибо с каждым новым нищим членом ЕС… Общая пайка стран лимитрофов сразу уменьшается. Это все там прекрасно понимают, особенно поляки, румыны и прибалты. Появление там очередного нищеброда, но нищеброда наглого, голодного, крикливого, истеричного, с претензиями на манию величия… никому из них там не нужно. Поэтому Украине ничего не светит…» — написал Юрий М.

«Шансы один на миллион, но вы не отчаивайтесь, ведь шансы всё-таки есть», — иронизирует Эдик A.

Вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис (сс) State Chancellery of Latvia

«Какой-нибудь Пакистан или Зимбабве раньше туда примут», — пишет Сергей Ч.

«Шансов нет, но вы держитесь», — не без сарказма отреагировала «Лин Саха».

«30−50. Просто литовец не хочет портить праздник…» — подытожил Максим П.

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