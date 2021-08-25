* запрещённая в России организация

Президент США Джо Байден не отсрочил дату вывода американских войск из Афганистана, установленную на 31 августа, из-за страха возмездия со стороны боевиков или террористических атак, сообщает 24 CNN. Решение президента шокировало многих американцев по нескольким причинам.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

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Во первых, практически невозможно эвакуировать всех застрявших в Афганистане за неделю. Репортажи СМИ и фотографии из аэропорта Кабула показывают, что посадки на американские рейсы ждут тысячи человек, отчаянно рвущихся через ограждения в аэропортах. Поэтому американцы расценили решение Байдена как предательство по отношению к афганцам, которые два десятилетия помогали Штатам в борьбе с терроризмом.

Во вторых, поступок президента сочли за трусость перед боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Байдену припомнили, что он обещал не вести переговоры с террористами. Также граждане разочаровались в мощи своей армии, которая не в состоянии противостоять группе боевиков.

«Не могу поверить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) диктуют условия президенту Соединенных Штатов и при этом молчаливо держат в заложниках 10 тыс. американцев, используя американское оружие. Если бы только у нас было хоть какое-то военное присутствие там, скажем, 2500 военнослужащих, чтобы предотвратить это», — написал в Twitter главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро @benshapiro.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

Ранее он прокомментировал решение о выводе войск к 31 августа фразой «Holy s***», и добавил, что «как минимум тысячи американцев всё еще находятся в стране. Это безумие».

В свою очередь бывшая пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, работавшая при экс-президенте США Дональде Трампе,написала в Twitter: «Администрация Байдена не ведет ПЕРЕГОВОРЫ с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) диктует условия Соединенным Штатам Америки. Решение не переносить крайний срок 8/31 доказывает это. ВАУ…».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующими постами Макинани и Шапиро.

«Ужасно, что они убегают так, словно мы проиграли», — пишет @FioraniAnthony.

«Народ Афганистана не хочет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их правления. К сожалению, влиятельные силы в Афганистане настойчиво пытаются навязать этот режим народу. Прислушайтесь к голосу народа Афганистана, иначе будет слишком поздно», — призывает @KpHdyt.

«Я просто надеюсь и молюсь, чтобы никто из американцев не остался позади. Я даже не хочу думать о том, что может произойти в 20-ю годовщину 11 сентября, если кто-то из них останется в тылу и будет захвачен. Это было бы ужасно», — отмечает @ScottStrachan3.

«Когда начнут появляться видеозаписи казней американцев, будет ли кто-то воспринимать это всерьез?» — интересуется @ViperOne.

«Я просто не могу поверить в то, что происходит. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) празднует. Я в полном шоке», — сожалеет @ema456782.

«Действительно. Безумие. Мне почти не хочется выбрасывать этот термин. Но если все будет продолжаться в том же направлении, как мы сможем не прийти к импичменту?», — спрашивает @ElevateBaseball.

«Да, безумие. Как и трата триллионов долларов и двадцати лет на подготовку афганской армии и создание правительства, которое рухнуло за 11 дней. Можно утверждать, что эвакуация — самая грамотная часть войны», — отвечает @superdave301.

«США не могут допустить ни одной смерти от COVID-19! Но тысячи американцев, брошенных на произвол судьбы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… кажутся приемлемой потерей», — осуждает @LukePersiani.

«Честно говоря, какой еще вариант оставался на столе? Военная операция с гражданским населением в периметре аэропорта и за его пределами? Окно для любого другого пути закрылось 15-го числа с падением Кабула», — комментирует @YinYang96.

«Истинное определение хаоса. Подождите, пока вы не увидите депрессию. Как это может происходить», — не понимает @magolf18.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Мохсен Махмальбаф. 2001. Иран — Франция В Афганистане

«Наша военная мощь и решимость диктуют условия, а не талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нет никаких причин, по которым мы не можем продлить дату нашего вывода, нравится им это или нет. Нет никаких причин или оправданий для действий Джо в этом вопросе. Ему немедленно нужно объявить импичмент и навсегда отстранить от должности», — считает JustRetired05.

«Как ветеран, отслуживший почти 2 десятилетия, прошедший более 3 десятков военных операций и 6 месяцев в госпитале Уолтера Рида, я ранен этим решением больше, чем всем тем, что я пережил физически. Сейчас я чувствую себя физически больным. Я не плакал много, много, много лет. Сегодня я плачу не за себя, а за всех американцев, которые погибли, и за всех тех, кто погибнет… Я молюсь за каждого американца и союзника, которого они оставляют позади», — рассказывает FirstSgt.

«Итак, я полагаю, это означает, что Байден сказал союзникам США, что теперь они предоставлены сами себе. А они стояли плечом к плечу с нами в Афганистане последние 20 лет. Невероятно!!! Благодаря Байдену США выглядят как отличный союзник — друг, которому можно доверять», — пишет wakeup009.

«Что, если первого сентября там всё еще будут американцы? Они станут заложниками? Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет себя хорошо только тогда, когда мы демонстрируем подавляющую силу. Мы должны решительно заявить им, что уйдем только после того, как последние американцы/союзники будут благополучно возвращены домой», — указывает HistoryMatters

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байденадо 41%.