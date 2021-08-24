Информация о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс провёл тайную встречу с главой политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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»А как понять: это уже другое или ещё нет? Пояснительную команду со светлыми лицами можно?» — издевается Айс М.

Многие пользователи пришли к выводу, что американцы вернулись в Афганистан, чтобы вернуть контроль над ситуацией и направить разрушительную силу радикалов в сторону России.

«Штаты почему в Афганистан вернулись? Потому что в спешке забыли оставить инструкции по использованию подаренной талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) техники. Теперь всё хорошо!» — шутит Олег Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что, в отличие от таких стран, как Украина, Афганистан вынуждает американских сотрудников ЦРУ самим прилетать в страну и налаживать контакты.

«А почему к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ездят представители других стран? Потому что они не продажные! Это вам не Украина или Грузия, которых нагнули Соединённые Штаты», — отмечает Бауржан А.

CIA, Central Intelligence Agency Директор ЦРУ Уильям Бернс

Часть людей считает, что данная встреча ни для кого не оказалась новостью, потому что весь мир в курсе, кто и каким образом создавал на территории Афганистана террористические организации.

«Тайно? Да все знают, что спонсорами террористов являются США! Кого они хотят обмануть? Поехал руководитель отдавать команды», — считает Сергей М.

Ряд пользователей указывает на то, что американцы пытаются вновь взять ситуацию в Афганистане под свой контроль и не дать возобладать на этой территории хоть какому-нибудь подобию мирной жизни.

«Американцы, на мой взгляд, предупредили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что указания из вашингтонского обкома надо неукоснительно соблюдать. Ведь ясно же, кто у этих террористов хозяин. Всё это инсценированное внезапное бегство — блеф! Всё там уже определено, роли расписаны», — написал Коля Н.

Нашлись и те, кто уверены, что афганские радикалы больше не являются полноценными марионетками США и могут направить своё оружие в некогда своего хозяина.

«Ну что, теперь скажут, мол, наши «неполживые и рукопожатные»? Как они истерили из-за встречи нашего МИД с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Какие слова находили! А американцев они сейчас вообще на все их звёздочки на флаге порвут, в своём-то благородном возмущении!» — поделился своим мнением Юрий К.

Напомним, 24 августа газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на неназванных американских чиновников, согласно которому директор ЦРУ Уильям Бернс провёл тайную встречу с главой политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле.