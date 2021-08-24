24 августа Украина празднует День независимости. В нынешнем году Украина отмечает тридцатилетие с момента провозглашения своей независимости.

Клод Верлинд. Марионетки

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Своим мнением относительно празднования независимости Украины поделились читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка», многие из которых считают, что правильнее было бы употребить в отношении к празднику, который отмечается 24 августа на Украине, слово «зависимость».

"Пардон, а что празднуем?» — отреагировал Anast.

«Сепаратизм и раскол СССР. Плакать нужно», — ответил ей Dmitry.

«Зависимость и лицемерие», — добавил читатель под псевдонимом «И видеть сны».

«Ну такая себе независимость», — пишет Nick.

«С днем зависимости и продолжением оккупации США», — написал touched the sun.

«Правильно, надо поздравлять народ с днём зависимости», — отреагировала Танюшка.

«С днем независимости от мозгов!» — пишет Сергей Б.

«Соседка, 78 лет, всю жизнь проработавшая штукатуром-маляром, с пенсией 2100 (около 5830 рублей — О. П.) поздравляет меня с праздником. Не знаю, смеяться или плакать…» — поделилась Tatiana T.

President.gov.ua Солдаты вооруженных сил США на праздновании Дня независимости Украины

«Ни разу не праздник», — отреагировала Tatjana S.

«В 2021 году поздравление «с днём независимости» уже воспринимается как насмешка», — отметил Dmitry V.

«К сожалению. С Днём зависимости страны», — добавил Serhii M.

«Ох и страна! Ох и незалежнисть! Сразу видно, что одна семья. Послушал разговоры военных в строю на чистом русском языке. А это законно, это точно украинская армия? Точно одна семья?» — спросил Ares P.

«И как не стыдно жить в советских квартирах и праздновать «независимость…» — недоумевает Юлиана.

«А от кого или от чего независимость?» — задался вопросом Артем.

«Поздравляю всех с днём, который всем напомнит про нашу власть, которая продала нашу независимость, отдали страну под полное внешнее управление и в полную зависимость от западных денег. Надеюсь, следующий праздник «День Независимости» будет действительно таким, за который не будет стыдно. Без зеленого клоуна, и прочих «патриотов», — отметил Indus.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский во время праздничных мероприятий в честь Дня независимости Украины

«С днем зависимости!!!» — написала Яна.

«От жителей Украины реально ничего не зависит, увы», — отреагировал Alex M.

«День независимости. День расчленения. Покажите хоть одну успешную бывшую республику процветающую. Столько пафоса… А народ в *опе», — пишет Андрей.

«Ну что!!! С днём зависимости, страна!!!» — отметил egoriann.

«Я лично минутой молчания почту», — добавила Александра Л.

«Странные представления о незалежности… Нищета и внешнее управление. Майдан принёс первозданную свободу. Освободил и сделал независимыми людей от плена моральных норм, законов, иных условных вещей. На майдане вернули свободу первобытную, когда человек не был скован законами и жалкой моралью. Сам был хозяином своей судьбы. От денег тоже освободил. А газ… Подумаешь, добывали же, как-то древние огонь в пещерах!» — с сарказмом написала Анжелика И.

«С днем провозглашения [независимости]. Провозгласить — не значит обрести», — отметила Olga.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Особенно почувствовалась независимость, когда по Крещатику маршировали американцы. Вот прям поперло», — отреагировала Елена Л.

«С праздником независимости от здравого смысла и логики!» — написал Виктор.

«В своей поздравительной речи Владимир Зеленский настойчиво убеждал себя и всех его слушающих, что Украина хоть и празднует 30-летие независимости, на самом деле имеет тысячелетнюю историю. В связи с этим лишь один вопрос: почему во всём мире «Украину с тысячелетней историей» называют одним словом «Россия?» — подытожили авторы телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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