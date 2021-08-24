Киев, 24 августа 2021, 12:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днём независимости страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Украина отмечает 30-летие провозглашения независимости, состоявшегося в 1991 году. Одним из главных праздничных мероприятий в Киеве станет масштабный военный парад, в котором примет участие тяжёлая техника и авиация.
Ранее от имени США с Днём независимости Украины народ страны поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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