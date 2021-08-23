Заявление российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова о том, что террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из к/ф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

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«Я что-то не понял. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическая организация, запрещённая в России, попросила Российскую Федерацию убедить повстанцев принять власть террористов? Это же уму непостижимо!» — пишет Владислав О.

Многие пользователи пришли к выводу, что обращение афганских террористов к Российской Федерации в сложившихся условиях было вполне ожидаемым. Тем не менее Кремль не должен содействовать радикальным организациям на территории Афганистана.

«Ну вот, началось. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили Россию утихомирить оппозицию из Панджшерского ущелья. А ещё что вам дать? Разбирайтесь со своими проблемами сами! Вы у нас под запретом! И власть наша, на мой взгляд, не имеет морального права сотрудничать с террористическим движением!» — поделился своим мнением Коля Н.

Афганистан

Некоторые комментаторы отмечают, что доверять афганским боевикам нельзя. Они не ответят миром на жест помощи со стороны России, убеждены граждане.

«Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя верить. Война 2001 года была выиграна Северным Союзом при поддержке США против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого таджики хотели устроить резню талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, а США им не разрешили. И теперь они посиделками не договорятся, потому что слишком много крови пролили», — считает Mikhail M.

Часть людей считает, что новым властям Афганистана следует серьёзно задуматься о том, чтобы самостоятельно решать свои проблемы.

«Вот пусть создают лагеря беженцев под знаком «Красный Крест» на своей территории и заботятся о своих афганских соплеменниках, обеспечивают их кормом, водой, одеждой, медикаментами, а не дают разбегаться по другим странам и паразитировать там», — указывает Ирина Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что в Афганистане, судя по всему, близится новое кровопролитное противостояние, которое России явно не на руку.

«Очевидно, что начались политические игрища накануне полноценной гражданской войны в Афганистане. России нельзя туда влезать ни в коем случае!» — пишет Александр Б.

Цитата из к/ф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганистан

Нашлись и те, кто убеждены, что Америка непременно воспользуется ситуацией в Афганистане, чтобы устроить Россию далеко не сладкую жизнь.

«Этот «сосед» очень опасен для России. США из кожи будут лезть, чтобы через террористов пролезть в Российскую Федерацию и начать в ней мутить воду», — написал Михаил С.

Напомним, 23 августа российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live», что террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросило Москву содействовать в налаживании политического диалога с повстанцами в Панджшерском ущелье.