В Одессе сотрудники полиции задержали гражданина США во время драки, сообщает 23 августа одесское издание «Таймер». Инцидент произошел возле памятникадюку (герцогу) де Ришельё. Уточняется, что на молодого человека разгневались, так как он был одет в футболку с надписью «Russia». В ходе задержания парень, в частности, кричал, что он гражданин Соединённых Штатов Америки.

(сс) Новоросс Памятник основательнице Одессы Екатерине II и её сподвижникам Хосе де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потёмкину и Платону Зубову, воздвигнутый в 1900 году на Екатерининской площади в Одессе

Инцидент обсудили в телеграм-канале издания «Таймер», а также на страницах изданий «Таймер» и Odessa.net в социальной сети Facebook. Многие раскритиковали украинских правоохранителей, отметив, что не знали, что флаг России и название соседнего государства запрещены на Украине.

«Опасный преступник, конечно. Страна в опасности», — с сарказмом отметила Гала Х.

«Не вижу проблемы… Многие ходят в футболках с разными флагами стран, и что, это запрещено? Или это что-то изменит в отношении людей к данной стране?» — поинтересовалась Татьяна М.

«Жесть. Люди, вы с ума сошли, это что, преступление?» — спросила Яна К.

«С фашистской свастикой ходить можно??? А с флагом России нет?» — поинтересовалась Татьяна О.

«А если б он был в майке с фашистским крестом, был бы аналогичный ответ?» — поинтересовался Игорь Д.

«А у нас и флаг России запрещен? Не знал этого! Об атрибутах СССР знал, а это новость! А почему Германии флаг разрешен? И канцлер прилетает и ей почести? Ведь немцы уничтожили сколько, 8 000 000 украинцев???» — поинтересовался Виталий П.

Od.npu.gov.ua Одесская полиция задерживает гражданина США в футболке с надписью RUSSIA

«А вот интересно!!! Что они сделали американцу… может, он тоже, как режиссёр, признает Одессу частью России?!» — поинтересовалась Lana S.

«Американец тоже думал, что в России?» — спросила Юлия Д.

«С американцем, наверное, как-то неудобно получилось», — смеется Алекс.

«А с каких пор такая футболка запрещена? А футболка Тринидад и Тобаго тоже под запретом? А Ямайка? Может, футболка «Монголия» у нас вне закона? Я думаю, если иностранец не дурак и подаст в суд, отсудит себе денежку за всю поездку. Плюс его на видео снимали без его разрешения», — написал Yevhen V.

«А американцам почему нельзя?» — задалась вопросом Oksana P.

«Нацики продолжают гадить в Одессе…» — отреагировал Андрей.

«И это Одесса! Никто не заступился, все немые и слепые!» — добавила Татьяна.

«Придурки! Ну и придурки! Показали свою первобытную хуторскую тупость во всей красе! Значит, зиговать в Киеве можно, носить футболки с изображением Гитлера можно, свастику носить можно, а флаг России — нельзя!» — пишет Taina M.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

«Бы*лота, именуемая в этом государстве «полицией», отважно крутит и избивает человека за футболку с надписью «Россия». Слово «Россия» запрещено ежели, так может хватит тогда у государства с запрещенным названием требовать 2,7 млрд за транзит?» — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист, политик и блогер Анатолий Шарий.

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