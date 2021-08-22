Одесса, Украина, , 11:26 — REGNUM Во время получения награды на Одесском международном кинофестивале британский режиссер Терри Гиллиам перепутал Россию и Украину, сообщают Vesti.ua.

Иван Айвазовский. Одесса. 1840

В ходе благодарственной речи он назвал Одессу частью России.

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — произнес он.

После того, как зрители начали освистывать режиссера, ему пришлось извиниться, объяснив ошибку «особой атмосферой» кинофестиваля.

Инцидент обсудили читатели телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Комментирующие отметили, что многие на Западе не знают, что такое Украина, а Россию знают хорошо. Кроме того, были и те, кто задался вопросом, а что в Одессе есть украинского…

«Вот это поворот!» — написала Наталия.

«То флагшток упал, то англичанин перепутал… к чему бы это?» — иронизирует один из читателей.

«Это он комику с Банковой (Владимиру Зеленскому — О. П.) так льстит», — не без иронии добавил Владимир.

«За рубежом практически везде всех из бывшего Союза считали русскими… Да и Союз всегда называли Россией… Это обычные люди… и сейчас картина не слишком изменилась…» — отметил Angehutu.

«Больше не пригласят», — отреагировала Ирина.

«СССР = Россия. Так было для всего мира, да и для нас в общем-то. УССР, РСФСР — условности. По крайней мере, так ощущалось в Донецке», — добавила Elena K.

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«Они всегда и не скрывая называют Украину задним двором России. Всё правильно», — написала Анжелика И.

«Терри Гиллиам случайно показал, в каком маразме мы тут живём. Так всегда и бывает. Достаточно одному выкрикнуть «А король-то голый!» и всё, процесс не остановить», — отметил Abbas J.

«География всяких там восточных Европ никогда не была их сильной стороной», — отреагировал Vadim T.

«Причём здесь география, мужик правду сказал. Одесса никогда не была Украиной и не будет», — отметил Павел.

«Вот это да. Иностранцев не обманешь. Все мы русские и большая разделенная (пока) Россия», — пишет Дима.

«Для англосаксов, не внедрённых в политику, Россия и Украина — одно и то же. Приходилось им объяснять «отличия», — добавил «Кот Матроскин».

«А что украинского в Одессе?» — спросил Alex A.

«За границей для удобства всегда говорим, что мы из России, чтоб не объяснять, что такое Украина и на каком полушарии она находится», — написал Gazol.

«Против истории не попрешь. Ее можно гнуть, но рано или поздно пружина выпрямится и кому-то будет больно», — отметил Алекс.

«Британский режиссёр Терри Гиллиам, как выяснилось, целую неделю думал, что, находясь в Одессе, он находится в России. И это логично. Ну режиссёр… Его ж там по их программе учили. Историю «Евромайдана» в ней не проходят. А Одесса есть. Потёмкинская лестница. Эйзенштейн. Броненосец «Потёмкин». Не «Иван Мазепа», заметим, а «Потёмкин». А знаете, кто такой Потёмкин? Все знают! Украина? Какая Украина? В смысле Украина? Упс! Да ладно… Нехорошо, короче, получилось…» — подытожил на своем телеграм-канале Юрий Ткачёв.

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