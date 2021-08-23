Президент России Владимир Путинпообещал всем пенсионерам страны единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей до конца текущего года. Кроме этого, глава государства предложил произвести единовременную выплату всем военнослужащим России в размере 15 тысяч рублей в среднем. Эту новость активно обсудили в социальных сетях жители Башкирии.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

Местные жители разделились на две группы. Кто-то одобрил данные инициативы главы государства, кто-то предположил, что это сделано специально перед выборами.

Более 130 пользователей социальных сетей одобрили комментарий о том, что это «очередная сказка перед выборами».

«Маскарад перед выборами», «А ещё по два рубля дворникам, по одному рублю слесарям, по 50 копеек сторожам и по 15 копеек курьерам», «Очередной показушный поклон перед выборами!!! И ведь, блин, миллионы людей на это до сих пор ведутся. Не иначе, как менталитет рабов — рады любой подачке с барского стола. Противно», «Ничего не меняется», «Когда не могут обеспечить достойную жизнь, кидают подачки!» — выказывают недовольство пользователи.

«Здорово за бюджетные деньги повышают рейтинг партии власти», «До выборов раздайте, вдруг потом забудете», «Как понравилось денежки бюджетные раздавать направо и налево. С одной стороны, красавчик: денежку дает, с другой стороны — все эти деньги отнесут в пятерочки и магниты — опять же сверхприбыль интересантам», «Ух ты, как их перед выборами понесло. Пошли подачки крохи с барских столов. Ну чтоб совсем не околеть и с голодухи не сдохнуть», «Простым рабочим по сколько рублей даст?» «А семьям геодезистов?» «А бюджетникам ничего не хотят выплатить?» — возмущаются они.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка в супермаркете

Люди также недоумевают «почему военным больше пообещали, чем пенсионерам, и вообще, почему именно военным?» «А почему, например, не пенсионерам и сантехникам или электрикам?» «Про инвалидов вообще тишина», «А как же другие люди, у кого дети учатся в вузах, особенно на коммерции. Нам тоже помощь нужна. Тот год учились дистанционно, а платили за полный год», «Тогда уже и в сёлах, где нет работы, безработным пусть тоже дадут — самые нуждающиеся слои населения».

Пользователи ожидают перед выборами очередного роста цен: «Где плюс, там и минус. Ждите повышения цен после выборов», «Ждите повышения цен на все», «Эти деньги потом вернут в казну втройне и даже больше через налоги, повышение цен на газ, электроэнергию и т. д.».

Кто-то из пользователей вспомнил о пенсионной реформе: «Наши же деньги из Пенсионного фонда заберут и их же и выплатят!»

«Челядь опять недовольна). Не дают — плохо, дают — плохо», «Вечно недовольны», «Молодец, Путин», «Люди, вы вообще довольны когда-нибудь бываете?» — отвечают в ответ некоторые жители.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в 2019 году

«Молодец мужик. А те, кто что-то говорит, знайте, что те деньги, которых, как сказал министр финансов, «нет», товарищ Путин нашёл. И, скорей всего, вытянул из карманов тех же министров. Так что не нойте, а по возможности — проконтролируйте, чтобы эти деньги дошли до адресатов», — посоветовал один из пользователей социальной сети.

«Здорово. Для меня, пенсионерки, — это помощь. Хоть попробую вкусняшки и деликатесы», — пишет местная жительница.

«А зачем предлагать? Приказ подпиши, и всего лишь», «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам намёк. Скоро все на выборы, да не скоро дело делается», — сообщают пользователи социальной сети.