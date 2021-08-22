Москва, , 13:56 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал всем российским пенсионерам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей до конца 2021 года. Об этом российский лидер заявил сегодня, 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая Россия».

По словам Путина, государство в непростые времена должно оказывать прямую поддержку ряду категорий граждан. особенно это касается пожилых людей и пенсионеров, доходы которых напрямую зависят от государства.

В связи с этим президент считает необходимым осуществить единовременную выплату всем российским пенсионерам в размере 10 тысяч рублей до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этой же встрече президент России предложил осуществить единовременную выплату всем российским военнослужащим в размере 15 тысяч рублей в среднем.

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