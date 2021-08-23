В Киеве 23 августа стартовал так называемый саммит «Крымской платформы». В связи с началом саммита на украинском телеканале «Наш» организовали опрос среди аудитории украинского СМИ, предложив людям ответить на вопрос, чем, по их мнению, является саммит «Крымской платформы»? 67% ответили «красивое шоу за наши деньги», 27% посчитали саммит «очередным форматом, который не даст результатов». 6% назвали саммит «шагом к возвращению». Проголосовали двенадцать тысяч человек.

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Также люди поделились своим мнением в комментариях на YouTube-канале «Наш».

"Эта платформа — это распил бюджета и разговоры ни о чём. Хотя, судя по тому, что там будут выступать певцы и певицы, то даже разговоров не будет, чисто песни-пляски… Там только Джамала за свои стоны под музыку почти 400 тысяч получит, и она не единственная, кто там будет петь. А сколько всего выделено на эти посиделки? 18, 20 или 40 миллионов. Вот это я понимаю. Порошенко бюджет пилил втихую, а Зеленский пилит под музыку», — написал Дмитрий С.

«Забудьте про Крым, вы нам не нужны, мы дома!» — отреагировал «Дядюшка О_ох».

«Львовский формат не хотите провести? Варшава будет довольна!» — написал Владислав С.

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«Два в одном. Красивое шоу без результата. Надо же показать бурную деятельность. Вот только я не слышала, чтобы крымчане взывали о помощи…» — пишет Галина Ф.

«А Донбасской платформы не будет???» — поинтересовался «Петрик Пьяточкин».

«Какое «возвращение»?! Нельзя вернуть то, что тебе не принадлежало. Крым вернулся в Россию! И с возвращением домой полуостров начал возрождаться: открываются детские сады, улучшается инфраструктура, реставрируются памятники старины, да всего и не перечислишь! И Крым всегда говорил и будет говорить на русском языке! Все эти «платформы», вопросы мовы — это замыливание глаз своему народу, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, которые только усугубляются», — отреагировала Леся Я.

«Парады, платформы, саммиты вместо того, чтобы выйти и честно сказать народу: нихрена мы уже не вернём, давайте думать, как жить дальше, потому что всю жизнь возвращать — это не жизнь!!!» — отметил Oleg D.

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«Очень дорогой и бессмысленный корпоративчик, рассчитанный на больших людей, но они, большие люди, не клюнули. Деньги на ветер. Да и вообще, все эти бутафорские праздники — просто театральная декорация. Пройдут праздники, и останется только мишура. Дорогое зрелище, а потом голод, да и, вообще, хоть потоп», — отметила Надежда Б.

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«Читаю список участников «Крымской платформы». Не, ну чё, внушительный список: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия, Грузия, Румыния, Хорватия, Швеция, Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония, США, конечно же. Солидно, кто спорит. Я, правда, так и не понял, кто Крым представлять будет. Или обсуждать проблемы Крыма с крымчанами не обязательно, достаточно Турции с Францией и США?» — подытожил на своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

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