Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возглавляемое им государство может обойтись без помощи США при реализации программы развития страны, но тогда потребуется больше времени. Об этом глава Украины сообщил в интервью телеканалу «Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Гопак

Владимир Зеленский "У нас стратегия развития Украины разработана впервые за 30 лет независимости. Она касается экономики, предприятий оборонного сектора, ракетной программы, программы нашего украинского черноморского флота. Задачи будут переданы, и здесь нам нужна помощь Соединенных Штатов Америки».

Как отметил президент Украины, проекты в рамках стратегии развития оцениваются в $300 млрд.

Владимир Зеленский «Здесь нам нужна помощь США. Но помощь, нам не нужны подарки. Нам это не нужно. Нам надо просто сократить время, выстроить серьезную программу противовоздушной обороны и черноморского флота. В любом случае мы это сделаем и без всякой помощи, это просто будет дольше».

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

Заявление Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Многие отметили, что не в интересах США, чтобы Украина развивалась. Также многие напомнили о судьбе Афганистана, которому США 20 лет тоже «помогали».

«После их помощи везде остается только раздрай и выжженная земля. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Прекратите бегать по миру с протянутой рукой, возобновляйте производство, трудоустройте праздно шатающиеся шайки бездельников, наладьте производственно-торговые связи с соседями, может, тогда восстанем из пепла», — написала Любовь П.

«А США это надо? Развитие Украины, обхохочешься!!! Он действительно не понимает, что у «наших друзiв» (друзей — О. П.) на этой территории были и есть абсолютно другие планы?!» — задалась вопросом Ирина М.

«А зачем США надо, чтобы мы как страна были сильно развиты?..» — также в свою очередь задалась вопросом Галина П.

«Юморист. Те же США принимали участие в разрушении страны. Наше развитие им ни к чему», — добавил Василий М.

«США уже оказывали помощь и «вкладывали» немалые деньги в Афганистан. Результат?» — задала риторический вопрос Svetlana G.

«На какое развитие страны? Мы были красивейшей, богатой страной, пока за 30 лет вашего пришествия вы её полностью не разрушили, унизили перед всем миром. А теперь с протянутой рукой?» — отреагировала Татьяна Я.

«В Афганистане они уже оказали «помощь», — отметила Наталия Ж.

Американцы покидают Афганистан

«Помогут. Афгану уже помогли, теперь афганцев к нам забросят и помогут», — пишет Ольга Б.

«Наше государство стоит на паперти с протянутой рукой в то время, когда власть не просто ворует, а бессовестно грабит свою страну!!!» — отреагировала Маргарита П.

«Так семь лет, не скрывая, «помогают». Еще 13 лет — получим Афганистан. И с развитием нормалек, аж прет… Все, что США задумали, исполняется на 100%!» — подытожила Ира Б.

Читайте также: «Дешевле, чем бусы и зеркальца!» — посольство США одарило Украину песней