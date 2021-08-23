«Нефтяная игла» сына вице-премьера — при чём тут «Лукойл»?
Уже через неделю, 2—4 сентября 2021 года, состоится крупное событие международного масштаба — Восточный экономический форум, в рамках которого планируется обсудить вехи развития экономики, найти новых бизнес-партнёров. Одной из тем деловой повестки форума, председателем оргкомитета которого является замглавы российского правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, станет судьба нефтегазового сектора. Стоит отметить, что нефтесектор для семьи Трутневых с некоторых пор не чужой. С 2018 года в этом бизнесе — Дмитрий Юрьевич Трутнев, чьи данные совпадают с данными сына правительственного чиновника. В 2020—2021 годах компании, где он имеет интерес, оформили сразу несколько лицензий на изучение, разведку и добычу нефти по участкам в Поволжье. ИА REGNUM выяснило детали и состав бизнес-портфеля Дмитрия Трутнева.
Для справки: Юрий Трутнев — уроженец Перми, где и начал свой трудовой путь с производственной практики на предприятиях нефтеотрасли («Полазнанефть», «Коминефть»). В разные годы работал в Пермском городском, областном комитете комсомола, областном спорткомитете. Также в 90-х был руководителем компании «Экс Лимитед», президентом АО «Э.К.С. Интернешнл», депутатом пермского Законодательного собрания и Пермской городской думы. В декабре 1996 года Трутнев стал главой Перми, а в декабре 2000 года — пермским губернатором. В марте 2004 года его назначили министром природных ресурсов России. С мая 2012 года по август 2013 года он занимал пост помощника президента РФ, а с 31 августа 2013 года назначен замглавы правительства РФ, полпредом в ДФО. За 2020 год Трутнев задекларировал доход в размере 42,3 млн рублей, доход супруги — 1,05 млн рублей. В автопарке четы — автомобили БМВ Х6, Мерседес-Бенц GLЕ 450, Порше Cayenne Turbo, Тойота Хайлендер, квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп, снегоход. Также им принадлежит участок площадью 7 тыс. кв. м, жилой дом общей площадью 819 кв. м, доля в квартире и ряд нежилых активов. У Юрия Трутнева пятеро детей, один из которых активно занимается бизнесом.
О сыне и его активах
Дмитрий Юрьевич Трутнев имеет напрямую в своём бизнес-портфеле доли как минимум в четырёх юрлицах, статус индивидуального предпринимателя в сфере недвижимости, а также выступает бенефициаром ещё для четырёх компаний через цепочку юрлиц. Все крупные активы базируются в Пермском крае, в котором руководящие посты вплоть до губернаторского занимал его отец.
В 2006 году Трутнев-младший уже занимался бизнесом. Тогда им был оформлен статус ИП в сфере недвижимости. В феврале 2012 года в Перми создается ООО «Айсикел», в котором на сегодня доля Дмитрия Трутнева составляет 99%. Он — собственник со дня основания компании, работающей в сфере услуг для бизнеса. Ещё 1% у директора фирмы Артёма Бокова.
Справка: Бокову с июня 2020 года принадлежит 100% лакокрасочного завода «Маршал», выступавшего подрядчиком почти в десятке госконтрактов (среди заказчиков был и амурский патронный госзавод в Хабаровском крае). В активе Бокова и доля в 60% в компании «ИТГрупп», занимающейся управлением холдингами всё в той же Перми. Создано данное ООО в 2019 году, а оставшиеся доли в ней принадлежат бывшему соучредителю пермской федерации практической стрельбы, бизнесмену Максиму Трубникову и Андрею Царегородцеву, который через московскую фирму «Рохиза» имеет интерес в заводе минерального сырья и противогололедных технологий из Долгопрудного, созданном в 2019 году. В начале августа 2021 года компания «Рохиза» также создала в Подмосковье ООО «Полиэкс нефтесервис» (оптовая торговля химическими продуктами).
В бизнес-портфеле фирмы «Айсикел» на сегодня доли в двух фирмах: 35% в «Русской соляной компании» из Санкт-Петербурга, которая позиционируется крупным поставщиком продукции «Уралкалия», и 50% в ООО «Фактор плюс».
Справка: директором «Русской соляной компании» является Елена Грачева, которая также руководит пермским ООО «Уральский завод противогололедных материалов». Владельцы — Андрей Бабиков, имеющий долю в фирме, производящей оборудование для нефтеотрасли, и Халэф Гильфанов.
С осени 2020 года фирма «Айсикел» находится в стадии реорганизации.
В ООО «Проперти», созданном в Перми в июне 2018 года, Дмитрию Трутневу принадлежит 100%. Фирма работает в сфере недвижимости. Выручка компании за 2020 год составила 21,37 млн рублей, но в отчёте фигурирует чистый убыток — 2,4 млн рублей.
Также 100% Трутневу-младшему с 2016 года принадлежит и в ООО «Пермгражданстрой-инвест», которое работает с 2006 года. В 2009 году данная компания по результатам торгов заключила с пермскими властями договор аренды лесного участка площадью 1,98 га — для осуществления рекреационной деятельности. В 2019 году общество судилось с минприроды Пермского края (второй стороной договора), урегулируя разногласия. В частности, в связи с тем, что в августе 2019 года истёк срок прошлого соглашения, фирма требовала заключить с нею новый договор аренды лесного участка без проведения торгов. Судебный спор касался размера арендной платы.
Судя по публичной кадастровой карте, участок расположен на берегу реки в районе Полазны. Любопытно, что именно в тех краях находится и коттеджный посёлок «Лукоморье» с собственным лодочным причалом. Не там ли находится задекларированный Юрием Трутневым дом на 819 «квадратов»?
Примечательно: руководит ООО «Пермгражданстрой-инвест» Ольга Граевская. Человек с такими же данными в 2012—2013 годах числился консультант-референтом управления секретариата пермского губернатора. Регионом тогда руководил Олег Чиркунов, сменивший на этом посту Юрий Трутнева.
По данным газеты «Коммерсант», Чиркунов в 90-х был замгендиректора компании «ЭКС», контролировавшейся Трутневым.
В 2019 году издание Forbes сообщало, что «дом и виноградники бывшего губернатора расположены на юге Франции», а сам Чиркунов — винодел и предприниматель. Фирма «Экс», к которой имели отношения оба бывших губернатора, на сегодня успешно работает, а стоит за нею кипрский актив «Норпексаль холдинг СА», конечный бенефициар которой неизвестен. Но, например, фирмой Чиркунова «Винные аналитические системы» руководит ООО «УК «Экс» из дивизиона той же кипрской компании. Активы под управлением этой УК обширны — от универмага до гастрономов и ретейл-сетей Перми.
Интерес в бизнес-портфеле Дмитрия Трутнева также представляет другое юрлицо — ООО «Рид Ойл-Пермь». Фирма была создана для добычи сырой нефти в марте 2016 года. Трутневу с ноября 2018 года в ней принадлежит 5%, но при этом в 2020 году он внёс в актив почти 15,6 млн рублей как вклад в имущество и, несмотря на малую долю владения, входит в совет директоров фирмы.
Основной владелец ООО — кипрская фирма «ПФИГ Оверсиз Инвест холдинг ЛТД». Ещё 10,2% принадлежат «Оверия трейдинг лимитед», 5% — Анатолию Катошину, 5% — Нине Лобановой, 3,95% — ООО «Разведка инновация добыча ойл» Андрея Кузяева и 0,04% — ООО «Пермская финансово-производственная группа».
Для справки: в публикациях СМИ от 2003 года Катошин фигурировал как технический директор, главный геолог компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», а Нина Лобанова ранее получала соболезнования после смерти Виктора Лобанова, которого называли одним из основателей и руководителей ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», руководителем компаний «Кама-Ойл», «РИД Ойл-Пермь» и «Пермоблнефть». Виктор Лобанов также фигурировал в отчётности ООО «Рид Ойл-Пермь».
Из отчётности «Рид Ойл-Пермь» следует, что 74,8% в фирме контролирует Андрей Кузяев, занимающий в рейтинге Forbes-2021 135-е место с состоянием $850 млн. Кузяев — президент «ЭР-Телеком Холдинг» и бывший высокопоставленный сотрудник компании «Лукойл» Вагита Алекперова.
Напомним, весной 2021 года с АО «Эр-телеком холдинг» подписал госконтракт на 1,2 млрд рублей Пенсионный фонд РФ. Речь шла о техническом обслуживании и ремонте оборудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» АИС ПФР-2. Помимо этого, на тот момент фирма с единственным акционером на Кипре была исполнителем не менее 4 тыс. госконтрактов на общую сумму более 22,2 млрд рублей. Среди частых заказчиков — Минцифра РФ.
Нефтяные активы и новые лицензии
Остановимся отдельно на активах в сфере добычи нефти.
В совет директоров «Рид Ойл-Пермь» на конец 2020 года входили среди прочего Зоран Раткович, Дмитрий Трутнев, Андрей Кузяев, Георгий Ткаченко, Сергей Сучок.
Раткович и Кузяев — члены совета директоров Пермской финансово-производственной группы (ПФП-Группа), которая насчитывает в активе более 60 предприятий в 556 населенных пунктах России, которые работают в телекоммуникационном секторе, нефтесервисе, финансовом секторе, девелопменте и недвижимости.
Компании «Рид Ойл-Пермь» принадлежит 50% в нефтедобывающей компании «Загорский», созданной в декабре 2019 года. Вторая часть актива у фирмы из дивизиона «Лукойла» — ООО «Лукойл-Пермь». Помимо этого, «Рид Ойл-Пермь» владеет 100% акций АО «Пермоблнефть».
У ООО «Рид Ойл-Пермь» в активе — три действующие лицензии (на участок Екатерининский, на участок Беляевский и участок Богомягковский в Пермском крае). Право разведки и добычи на последнем было оформлено 20 мая 2021 года. Срок действия лицензии —
Помимо этого, подконтрольная обществу компания «Загорский» имеет также четыре лицензии, которые были оформлены в 2020—2021 годах. Речь идёт об участках Загорский, Елкинский, Гуменцовский, Ветосский.
В июне 2020 года лицензия на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке Нижне-Самойловский получило и АО «Пермоблнефть».
Нелишним будет напомнить, что Кузяеву Дальний Восток также в некотором роде не чужой. Весной 2015 года он был избран председателем совета директоров ОАО «Фонд развития Дальнего Востока». По данным газеты «Коммерсант», ранее его включили в совет в качестве независимого директора «по просьбе полпреда в ДФО Юрия Трутнева, чтобы активизировать поддержку частных промышленных проектов».