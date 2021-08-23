Уже через неделю, 2—4 сентября 2021 года, состоится крупное событие международного масштаба — Восточный экономический форум, в рамках которого планируется обсудить вехи развития экономики, найти новых бизнес-партнёров. Одной из тем деловой повестки форума, председателем оргкомитета которого является замглавы российского правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, станет судьба нефтегазового сектора. Стоит отметить, что нефтесектор для семьи Трутневых с некоторых пор не чужой. С 2018 года в этом бизнесе — Дмитрий Юрьевич Трутнев, чьи данные совпадают с данными сына правительственного чиновника. В 2020—2021 годах компании, где он имеет интерес, оформили сразу несколько лицензий на изучение, разведку и добычу нефти по участкам в Поволжье. ИА REGNUM выяснило детали и состав бизнес-портфеля Дмитрия Трутнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

О сыне и его активах

Дмитрий Юрьевич Трутнев имеет напрямую в своём бизнес-портфеле доли как минимум в четырёх юрлицах, статус индивидуального предпринимателя в сфере недвижимости, а также выступает бенефициаром ещё для четырёх компаний через цепочку юрлиц. Все крупные активы базируются в Пермском крае, в котором руководящие посты вплоть до губернаторского занимал его отец.

В 2006 году Трутнев-младший уже занимался бизнесом. Тогда им был оформлен статус ИП в сфере недвижимости. В феврале 2012 года в Перми создается ООО «Айсикел», в котором на сегодня доля Дмитрия Трутнева составляет 99%. Он — собственник со дня основания компании, работающей в сфере услуг для бизнеса. Ещё 1% у директора фирмы Артёма Бокова.

Александр Латышов ИА Красная Весна Цистерны

В бизнес-портфеле фирмы «Айсикел» на сегодня доли в двух фирмах: 35% в «Русской соляной компании» из Санкт-Петербурга, которая позиционируется крупным поставщиком продукции «Уралкалия», и 50% в ООО «Фактор плюс».

С осени 2020 года фирма «Айсикел» находится в стадии реорганизации.

В ООО «Проперти», созданном в Перми в июне 2018 года, Дмитрию Трутневу принадлежит 100%. Фирма работает в сфере недвижимости. Выручка компании за 2020 год составила 21,37 млн рублей, но в отчёте фигурирует чистый убыток — 2,4 млн рублей.

Также 100% Трутневу-младшему с 2016 года принадлежит и в ООО «Пермгражданстрой-инвест», которое работает с 2006 года. В 2009 году данная компания по результатам торгов заключила с пермскими властями договор аренды лесного участка площадью 1,98 га — для осуществления рекреационной деятельности. В 2019 году общество судилось с минприроды Пермского края (второй стороной договора), урегулируя разногласия. В частности, в связи с тем, что в августе 2019 года истёк срок прошлого соглашения, фирма требовала заключить с нею новый договор аренды лесного участка без проведения торгов. Судебный спор касался размера арендной платы.

Судя по публичной кадастровой карте, участок расположен на берегу реки в районе Полазны. Любопытно, что именно в тех краях находится и коттеджный посёлок «Лукоморье» с собственным лодочным причалом. Не там ли находится задекларированный Юрием Трутневым дом на 819 «квадратов»?

Примечательно: руководит ООО «Пермгражданстрой-инвест» Ольга Граевская. Человек с такими же данными в 2012—2013 годах числился консультант-референтом управления секретариата пермского губернатора. Регионом тогда руководил Олег Чиркунов, сменивший на этом посту Юрий Трутнева.

По данным газеты «Коммерсант», Чиркунов в 90-х был замгендиректора компании «ЭКС», контролировавшейся Трутневым.

(сс) Fotofelix59 Марат Гельман, Артемий Лебедев и Олег Чиркунов рядом с арт-объектом в Перми

Интерес в бизнес-портфеле Дмитрия Трутнева также представляет другое юрлицо — ООО «Рид Ойл-Пермь». Фирма была создана для добычи сырой нефти в марте 2016 года. Трутневу с ноября 2018 года в ней принадлежит 5%, но при этом в 2020 году он внёс в актив почти 15,6 млн рублей как вклад в имущество и, несмотря на малую долю владения, входит в совет директоров фирмы.

Основной владелец ООО — кипрская фирма «ПФИГ Оверсиз Инвест холдинг ЛТД». Ещё 10,2% принадлежат «Оверия трейдинг лимитед», 5% — Анатолию Катошину, 5% — Нине Лобановой, 3,95% — ООО «Разведка инновация добыча ойл» Андрея Кузяева и 0,04% — ООО «Пермская финансово-производственная группа».

Из отчётности «Рид Ойл-Пермь» следует, что 74,8% в фирме контролирует Андрей Кузяев, занимающий в рейтинге Forbes-2021 135-е место с состоянием $850 млн. Кузяев — президент «ЭР-Телеком Холдинг» и бывший высокопоставленный сотрудник компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

Напомним, весной 2021 года с АО «Эр-телеком холдинг» подписал госконтракт на 1,2 млрд рублей Пенсионный фонд РФ. Речь шла о техническом обслуживании и ремонте оборудования компонентов подсистемы «Инфраструктурное обеспечение» АИС ПФР-2. Помимо этого, на тот момент фирма с единственным акционером на Кипре была исполнителем не менее 4 тыс. госконтрактов на общую сумму более 22,2 млрд рублей. Среди частых заказчиков — Минцифра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Нефтяные активы и новые лицензии

Остановимся отдельно на активах в сфере добычи нефти.

В совет директоров «Рид Ойл-Пермь» на конец 2020 года входили среди прочего Зоран Раткович, Дмитрий Трутнев, Андрей Кузяев, Георгий Ткаченко, Сергей Сучок.

Компании «Рид Ойл-Пермь» принадлежит 50% в нефтедобывающей компании «Загорский», созданной в декабре 2019 года. Вторая часть актива у фирмы из дивизиона «Лукойла» — ООО «Лукойл-Пермь». Помимо этого, «Рид Ойл-Пермь» владеет 100% акций АО «Пермоблнефть».

У ООО «Рид Ойл-Пермь» в активе — три действующие лицензии (на участок Екатерининский, на участок Беляевский и участок Богомягковский в Пермском крае). Право разведки и добычи на последнем было оформлено 20 мая 2021 года. Срок действия лицензии — до 20.05.2041 года.

Помимо этого, подконтрольная обществу компания «Загорский» имеет также четыре лицензии, которые были оформлены в 2020—2021 годах. Речь идёт об участках Загорский, Елкинский, Гуменцовский, Ветосский.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лукойл

В июне 2020 года лицензия на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке Нижне-Самойловский получило и АО «Пермоблнефть».

Нелишним будет напомнить, что Кузяеву Дальний Восток также в некотором роде не чужой. Весной 2015 года он был избран председателем совета директоров ОАО «Фонд развития Дальнего Востока». По данным газеты «Коммерсант», ранее его включили в совет в качестве независимого директора «по просьбе полпреда в ДФО Юрия Трутнева, чтобы активизировать поддержку частных промышленных проектов».