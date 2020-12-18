Санкт-Петербург, , 07:42 — REGNUM В «Русской соляной компании», которая позиционируется крупным поставщиком продукции «Уралкалия», произошли существенные рокировки. Единственным владельцем актива осталась фирма «Айсикел», подконтрольная Дмитрию Юрьевичу Трутневу, чьи данные совпадают с данными сына полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева. Более 65% доли «Русской соляной компании» после выхода совладельца — Рустама Гильфанова фигурирует как собственная доля ООО, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

ООО «Русская соляная компания» (РСК) учреждена в феврале 2013 года в Санкт-Петербурге. Её основной вид деятельности — оптовая торговля солью. В 2015 году газета «Ведомости» называла РСК «самым крупным поставщиком технической соли — минерального концентрата галит производства ОАО «Уралкалий». В декабре 2020 года контролирующим лицом последнего стала компания «Уралхим» миллиардера Дмитрия Мазепина.

Из открытых источников известно, что с 15 декабря 2020 года ООО «ААС-Групп» (ранее было «Оренсоль») не является совладельцем РСК.

До этого — в сентябре 2020 года из состава собственников «Русской соляной компании» вышел Рустам Гильфанов — владелец долей в ряде компаний Пермского края.

Единственным владельцем РСК осталось пермское ООО «Айсикел», которое на 99% принадлежит Дмитрию Трутневу. Фирма создана в в феврале 2012 год для предоставления услуг бизнесу. Владелец 1% — директор Артём Боков (владелец лакокрасочного завода в Перми). С 23 сентября 2020 года юрлиц находится в процессе реорганизации в форме преобразования, после которой она прекратит деятельность.

В активе Дмитрия Трутнева на сегодня есть доли как минимум в трёх компаниях Перми. Первый актив — 5% в нефтедобывающем ООО «Рид ойл-Пермь», в которой более 70,8% доли принадлежит кипрской компании «ПФИГ оверсиз инвест холдинг ЛТД». Данное ООО совместно с ООО «Лукойл-Пермь» владеет другой нефтедобывающей фирмой — ООО «Загорский» (создано в 2019 году).

Помимо этого, у Трутнева есть 100% доли в созданном в 2018 году ООО «Проперти», которое работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом, а также 100% доли в ООО «Пермгражданстрой-инвест». Последнее работает на рынке с 2006 года, консультируя в сфере ведения бизнеса.