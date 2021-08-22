Решение члена Конгресса США от Республиканской партии из штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложить американскому законодательному собранию объявить три импичмента президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красные линии (США)

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"Очень смешно. Трампу таких вносили три или четыре штуки. Теперь, судя по всему, очередь Байдена, но он не для того захватывал бесчестными выборами власть, чтобы так просто её отдать», — указывает Даниил Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что команда Байдена была готова к тому, что конкуренты на политическом поле воспользуются ситуацией с выводом американских войск из Афганистана, и будет обязательно бороться за то, чтобы действующий президент остался в своём кресле.

«Фигня, не снимут. В Конституции США нет прав и обязанностей президента. Поэтому получается, что отстранить от власти за упущения просто так нельзя, он не обязан был выводить войска из Афганистана, избегая некрасивых ситуаций», — поделился своим мнением Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что никакого смысла объявлять импичмент Байдену нет, потому что не президенты управляют Америкой, а элитные группы.

«А что толку? В Америке выборов нет. Ну заменят на другого деда маразматичного, ничего же от этого не поменяется», — считает Александр Б.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сильные мира сего

Часть людей считает, что Байден, по крайней мере, держит слово, в отличие от его предшественников, которые не славились своей ответственностью.

«Оставьте деда в покое! Он единственный президент США, который сдержал своё обещание и вернул своих солдат домой. Именно этого ранее требовали от предыдущего маразматика, который теперь за это критикует нового президента», — отмечает Вячеслав С.

Ряд пользователей указывает на вероятность того, что Байден не дождётся импичмента в силу своего возраста и состояния здоровья.

«А зачем устраивать импичмент, если можно просто подождать. Байдену, судя по его здоровью, осталось не так много времени. Американцам стоило бы немного потерпеть, и придёт на смену другой полумёртвый пенсионер», — пишет Пётр Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что Байден ещё не успел просидеть в президентском кресле достаточное количество времени, чтобы понять, какой на самом деле он управленец.

«Глупость последней стадии — обвинять одного из самых опытных политиков и профессионалов в США в том, к чему он причастен лишь отчасти. Он недавно только вступил в должность, но уже виноват во всех грехах. Политические конкуренты просто отчаянно борются за власть», — написал Qwerty Q.

Напомним, 21 августа член Конгресса США от Республиканской партии из штата Джорджия Марджори Тейлор Грин предложила американскому законодательному собранию объявить три импичмента президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену.