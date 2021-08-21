Джонсон «не только с террористами, но и с Сатаной будет работать»
В интервью для BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство усердно работает над решением проблемы с Афганистаном, делает всё возможное для эвакуации людей, при этом он готов сотрудничать с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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«В чём я хочу уверить людей, так это в том, что наши политические и дипломатические усилия в поиске решения для Афганистана, работая с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), конечно, при необходимости, продолжатся», — добавил премьер-министр.
Некоторые пользователи не поняли, почему Джонсон так уверен в том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет сотрудничать с Великобританией, после того как они 20 лет были врагами.
«Что значит найти решение для Афганистана? И с чего вдруг «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захочет с нами работать? Угрожает ли США то, что мы можем заключить отдельную сделку с ними?» — поинтересовался @hidgkin.
В комментариях предположили, что британское правительство планирует заключить торговую сделку с террористами.
«У нас будет торговая сделка с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?» — спросил @Riaghladair.
Ряд комментаторов не понял, зачем сотрудничать с террористами, если все местные жители бегут из страны, а остальные государства их радостно принимают.
«Если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готов к сотрудничеству, почему тогда все беженцы, и практически все, отчаянно пытаются сбежать из страны как можно скорее? Кто будет восстанавливать страну, когда все улетают?» — написала @Agathakat1.
Часть пользователей не удивлена заявлению премьер-министра, более того, они уверены, что сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно было спланировано.
«Конечно, он будет с ними работать. Такие вещи планируются до мельчайшей детали», — считает @garysch75503737.
В комментариях отметили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и британское правительство просто созданы для работы друг с другом.
«Группа, заслуживающая доверия («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительство Великобритании)», — саркастически прокомментировал @UK_Silver.
«Уверен, что каждой из сторон можно подразумеваемым образом доверять, что они сдержат свое слово и не солгут», — написал @Peter81853661.
Некоторые пользователи предположили, что Борис Джонсон сделал такое заявление для пиара.
«Он и с Сатаной будет работать, если это значит, что он будет в заголовках», — считает @Barry12984756.
Среди комментаторов есть те, кто считает, что Великобритания уже давно сотрудничает с террористами, иначе ни о какой эвакуации не могло быть и речи.
«Великобритания уже работает с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как иначе, вы думаете, стали возможны эвакуационные рейсы?» — отметил @DWPscumbags.
«Они работали с ними на протяжении многих лет, это просто было скрыто от публики», — прокомментировал @bigdelboy20.
«Не удивлён, что у Великобритании и США уже есть что-то с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Это всё подозрительно», — отметил @TomT917.
Пользователи написали, что при сотрудничестве с террористами обесцениваются жизни тех, кто погиб в Афганистане.
«Зачем мы тогда потратили годы на борьбу с ними, если они группа хороших парней?» — спросил @Spofferoonie.
Большинство пользователей считает, что это аморальное решение, таким образом британское правительство потеряло страх, совесть и принципы, которые они всегда защищают.
«Никаких принципов», — прокомментировал @a_darkhorse_.
«Всё становится более стыдным с каждым днём», — отметил @ThatFoxxyBloke.
«Консервативная партия в этот раз действительно превзошла саму себя. Буквально выкинули всё притворство о том, что они заботятся о чём-то кроме денег», — считает @fat_pandi.
Напомним, ранее Борис Джонсон отказывался от сотрудничества с террористическими организациями. На чрезвычайном заседании парламента по обсуждению ситуации в Афганистане он критиковал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их режим: «Мы будем осуждать этот режим на основании тех выборов, которые делаются, на основании дел, а не слов, на основании отношения к терроризму, преступности, наркотикам».
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