В Киеве во время репетиции парада к 30-летию независимости Украины (будет отмечаться 24 августа) сломался танк, в связи с чем мероприятие пришлось остановить, сообщает 20 августа портал «Сегодня». Как объяснил представитель экстренных служб Украины, из машины потекла «жидкость, напоминающая топливо». Танк отбуксировали, при этом едва не повредили опору моста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский танк

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Происшествие обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый» и PavlovskyNews. Многие задумались о состоянии военной техники, отметив, что с граждан вот уже восьмой год ежемесячно взимается налог на «военные нужды».

«Не страшно. Америка продаст Зеленскому резиновые танки», — иронизирует Ya.

«Как так можно? Мародёры! Вся страна платит 1,5% — военный налог (с 2014 года взимается ежемесячно с заработных плат и пенсий. — О. П.), а у вас техника ломается без всякого противника. Что вы на ней будете делать в военных условиях?» — спросил Andrew V.

«Это те персонажи, что над «Арматой» (Т-14. — О. П.) стебались. Клоуны…» — отреагировал Максим Л.

«А где скотч-спаситель?» — с сарказмом поинтересовался Иван П.

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«Посмотрите, как наши убогие ассоциируют себя с натовской армией, даже для понтов очки солнцезащитные одели, идиоты, блин», — пишет Денис.

Танк ВСУ Mil.gov.ua

«Самая сильная армия в Европе», — смеется Сергей О.

«Если это самая «сильная», то что говорить про европейскую», — смеется Воевода, отвечая Сергею О.

«Жалко ребят-военных, что их на всеобщее посмешище выставляют с этой жалкой пародией на парад! Это как конкурс красоты где-то в сельском клубе!» — написала Таисия.

«Да ведь ещё движение перекрыли, создавая водителям и людям проблемы! Могли бы где-то на полигоне так позориться, чтобы народ не видел!» — добавил Николай К.

«Надо было этому случиться не сейчас, а во время парада. Чтоб знал, как хвастаться», — отметила Людмила.

«И заметьте, это всего лишь репетиция к параду! Сравнимо с походным состоянием или на марше. А если бы боевые действия?..» — задумался Всел А.

«Позорники», — отреагировала Liliya F.

«На то она и техника, всякое бывает», — написал Vadym.

«Когда-то на Украине очень ржали над остановившимся на параде в Москве Т-14… А ведь вот теперь ржать будут над Украиной. Злорадство от слова «зло», а зло возвращается. Как, кстати, и добро. Так возвращение чего из них приятнее?» — подытожил Dmitriy.

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